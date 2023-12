La PAC de Planas y Sánchez destroza la agricultura de Jaén: casi 40 millones de euros menos que en 2022

El Gobierno no ha dejado de decir por activa y por pasiva que la nueva Política Agraria Común (PAC) no sería lesiva para los agricultores. Sin embargo, la realidad es bien distinta, toda vez que, tal y como ha explicado este martes el PP de Jaén, se han recibido 37,7 millones de euros menos en concepto de pago básico y ecorrégimen. El reparto de estos fondos, recuerden, son establecidos por un Gobierno que repitió hasta la saciedad que los agricultores españoles no sufrirían.

Así lo ha señalado este martes en rueda de prensa el diputado ‘popular’ Juan Diego Requena, quien ha afirmado que ya se han satisfecho la casi totalidad de los pagos de la PAC de 2023 y se puede «hacer una valoración objetiva y realista».

«El montante que ha enviado el Gobierno de España para Jaén ha sido inferior incluso al anunciado. Nada de 204 millones, como se estimaba, sino algo menos de 190, es decir, 37,7 millones menos de pago básico y ecorregimen que en el adelanto de 2022, según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural», ha dicho.

A su juicio, «esto supera las previsiones más negras y tristemente confirma que el nuevo reparto de los fondos aprobado por el Gobierno central «supone un varapalo histórico para Andalucía en general y Jaén en particular».

«Nuestros peores temores se han confirmado y esta PAC de Pedro Sánchez cumple con todos los peores presagios que ya veníamos advirtiendo durante los últimos meses. La provincia de Jaén ha perdido, en total, 53 millones de euros en un año, si sumamos las pérdidas por el nuevo modelo de pago básico y ecorregimen y la pérdida por la diferencia de presupuesto», ha destacado.

Requena ha precisado que «Jaén ha perdido 6.577 beneficiarios» y esto «deja en una situación muy difícil» a la provincia». Por zonas, ha aludido a 3,3 millones de euros en Sierra Morena; 4,5 millones en el Condado; 2,65 millones en Sierra de Segura; 7,45 millones en la Campiña Norte; 6,3 millones en la Campiña Sur; 2,4 millones en Mágina; 3,1 millones en Cazorla y 2,3 millones en Sierra Sur.

«Es más, la provincia más castigada es la nuestra, pues la comarca que más pierde y más sufre de toda España es La Loma, con pérdidas de 21 millones de euros en una sola temporada», ha agregado el diputado del PP.

En su opinión, la única justificación para este «atraco», que tiene la «complicidad del PSOE de Jaén» es «quitar el dinero a los jiennenses para dárselo descaradamente a otras regiones menos productivas con el fin único de obtener réditos políticos».

«Mintieron diciendo que Jaén no perdería con la PAC y le han dado un sablazo. Dijeron que solo se reduciría la ayuda a los ricos y más de 6.500 pequeños agricultores han sido eliminados de las ayudas. Aseguraron que afectaría solo a algunas comarcas y han perdido todas. Jaén es la provincia andaluza que más pequeños perceptores tiene y es la provincia andaluza en la que más pequeños agricultores pierden ayudas», ha lamentado.

En todo caso, ha asegurado que «el PP no se rinde» y exige «igualdad de trato para los agricultores y ganaderos jiennenses y andaluces», de modo que pide la revisión de las cuantías asignadas a la PAC en el marco financiero plurianual 20/27 «ante el abandono del Gobierno».

Y ello, además, «en un momento tan difícil» para el sector agrícola, y en especial en el olivar, «donde se espera una reducción importante de la cosecha y se enfrenta al aumento de los costes de producción y recolección, la sequía, el encarecimiento de la vida y otros problemas».