El plan ‘antiincendios’ de Moreno: sextuplica la inversión del PSOE con «una cifra récord» de 211 millones

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha informado en la última comisión parlamentaria del pasado miércoles del plan de prevención y restauración de incendios forestales. Entre 2024 y 2025, la Junta de Andalucía, bajo el mandato de Juanma Moreno, ha destinado 211 millones de euros a actuaciones de prevención y restauración de incendios forestales.

Según ha señalado la consejera, es una «inversión récord en esta materia», multiplicando por seis la realizada en 2018, último año de gobierno socialista en la Junta de Andalucía.

La consejera ha situado esta política dentro de una estrategia más amplia enfocada en fortalecer la gestión activa de los bosques andaluces, destacando que Andalucía es una región con gran potencial forestal, donde más de la mitad del territorio está cubierto por bosques. En este marco, ha señalado que las decisiones en materia de política forestal tienen un impacto directo sobre el equilibrio ecológico, la conservación del suelo, la regulación del ciclo hídrico, la captura de carbono y la preservación de la biodiversidad.

Carolina García ha querido insistir en que el cambio climático está alterando el régimen de incendios y que la prevención constituye el eje central de la política forestal actual. Ante esta circunstancia, el Gobierno andaluz ha decidido intensificar las actuaciones preventivas en el territorio.

Trabajos específicos

En este marco, se ha resaltado que el nuevo Plan Forestal Andaluz incluye medidas concretas orientadas a fortalecer la gestión preventiva de los montes, como la creación de paisajes en mosaico, la conservación de cortafuegos, la actualización de las infraestructuras de defensa forestal y la incorporación de tecnologías avanzadas para la detección y seguimiento de incendios.

La implementación de estas acciones ya se está llevando a cabo en el territorio mediante intervenciones específicas. En este sentido, ha destacado que en 2024 se adjudicaron 16 proyectos de tratamientos selvícolas preventivos por un valor de 13,2 millones de euros; en 2025 se sumaron 13,6 millones adicionales, y para 2026 se prevé destinar entre 12 y 13 millones más a este tipo de actuaciones.

Actualmente, se encuentran en ejecución más de 30 proyectos de tratamientos selvícolas en distintos puntos de Andalucía. En conjunto, el programa de prevención ha promovido ya 50 intervenciones, de las cuales 20 se han llevado a cabo entre diciembre de 2025 y enero de este año, lo que evidencia el ritmo de ejecución alcanzado en esta área.

«La prevención de incendios no se hace con discursos en verano, se hace durante todo el año gestionando el monte», ha declarado la consejera, quien ha subrayado que estas actuaciones se complementan con trabajos específicos frente al decaimiento forestal en espacios como Sierra Nevada, Sierra de Baza, los Montes de Málaga o Sierra María-Los Vélez, entre otros.

«Legislar para el futuro»

Durante la comparecencia, la consejera ha querido destacar la aprobación de la nueva Ley de Montes de Andalucía, una norma que actualiza el marco jurídico de la política forestal andaluza.

«La nueva ley posibilita actualizar competencias, clarificar responsabilidades y reforzar la prevención de incendios forestales», cuyo objetivo es avanzar hacia una política forestal moderna que compagine conservación ambiental, prevención de riesgos y desarrollo rural.

«No estamos gestionando con normas del pasado, hemos legislado pensando en el futuro de nuestros montes».

Para concluir, Catalian García ha defendido que Andalucía sigue actualmente una hoja de ruta clara con un respaldo presupuestario sin precedentes para hacer frente a los desafíos que afectan al medio forestal andaluz.