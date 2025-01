Piden 25 años de cárcel para el marroquí que degolló a su esposa delante de sus tres hijos en Almería

La Fiscalía de Almería ha pedido una pena de 25 años de cárcel para Y. J., el marroquí acusado de degollar a su esposa con un cuchillo de cocina delante de sus tres hijos menores. El crimen tuvo lugar en Almería el 7 de agosto de 2023. La víctima, Zouhr B., tenía 27 años. El acusado será enjuiciado por un tribunal de jurado por un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y de discriminación por razón de género.

La fiscal sostiene en su escrito de acusación provisional que Y. J., de 33 años, se «obsesionó con su mujer» desde que la familia trasladó su residencia a España. La sometió a un «cierto control como manifestación de su desprecio a su condición de mujer». No la dejaba salir de casa ni relacionarse con otras personas, ni tan siquiera «hablar de su existencia».

Según la Fiscalía, Y. J., con ánimo de «posesión y dominación» sobre su esposa, urdió un «plan para acabar con su vida». La tarde del crimen, sobre las 17:45 horas, se dirigió a la cocina, donde la mujer daba el biberón a su bebé de cuatro meses junto a sus otros dos hijos, de 8 y 9 años.

Cogió un cuchillo con una hoja de acero dentada de 11 centímetros de largo y, de manera «súbita» e «inesperada», efectuó varios cortes superficiales en el cuello de la víctima. Ella intentó defenderse con las manos, pero tenía al bebé en brazos. Luego le asestó cuatro puñaladas «de notoria profundidad», de izquierda a derecha, «generándole un sufrimiento innecesario». La mujer murió por degüello, con heridas penetrantes de 24 centímetros de longitud que afectaron a las vértebras, carótidas tráquea y esófago.

Acto seguido, el acusado dejó a su esposa en el suelo y cogió al bebé en brazos. Los otros dos hijos salieron corriendo a casa de su vecino, al que contaron lo ocurrido. Fue este testigo quien alertó al 112. A la llegada de la Policía Nacional, los agentes encontraron a Y. J. en el centro del salón, de pie, «completamente ensangrentado» e «inmóvil», mientras sujetaba al bebé de «forma estática», «con los brazos estirados y alejados del cuerpo». El hombre ofreció una «resistencia moderada» a su detención, usando al bebé como «escudo», según la Policía. En el fregadero de la cocina se encontró el arma blanca empleada en el crimen.

La Fiscalía remarca que la mujer «no tuvo oportunidad» de defenderse «eficazmente» de un ataque repentino en el seno de su hogar, máxime cuando sostenía a su bebé en brazos, lo que la colocaba aún más en una «posición de inferioridad» ante un hombre «armado y con mayor vigor físico».

Además de la pena de 25 años de prisión por asesinato, la Fiscalía solicita la retirada de la patria potestad de sus tres hijos y la prohibición de comunicarse o acercarse a ellos a menos de 500 metros durante un periodo de 30 años, más cinco años de libertad vigilada y el pago de 600.000 euros en indemnizaciones a los menores y otros 100.000 a los padres de la víctima.

El presunto asesino, en prisión provisional desde entonces, se acogió a su derecho a no declarar en sede judicial. No tenía antecedentes penales. Según los datos de la Delegación del Gobierno de Andalucía, Y. J. y Zouhr no estaban registrados en el Sistema Viogén y no constaban malos tratos previos.

En noviembre de 2023, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial inauguraron una escultura en recuerdo a todas las víctimas de violencia de género y en homenaje a Zouhr. La estatua, de mármol blanco y 2,6 metros de altura, preside ahora la plaza de San Roque de la capital.