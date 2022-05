El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, ha pasado olímpicamente de sus vecinos en las intervenciones ciudadanas durante el Pleno del Ayuntamiento celebrado este pasado viernes, en el que una joven okupa y de etnia gitana, víctima de violencia de género, ha expuesto sus problemas y le ha recordado su derecho a una vivienda digna y el lema «ni gente sin casa, ni casas sin gente» que la izquierda lleva por bandera.

Pese a los esfuerzos de la mujer por conmover a Kichi, el alcalde apenas se ha inmutado con su relato. «Tengo 33 años, soy víctima de violencia de género, madre soltera y okupa por necesidad, pero sigo adelante», comienza exponiendo la joven, que denuncia que «mi ciudad, mi Ayuntamiento y mi alcalde miraron para otro lado» cuando fue desahuciada de la casa que okupaba con su hijo menor de edad.

«Ni mi hijo ni yo podíamos quedarnos en la calle», pero «la Administración de Cádiz me abandonó», lamenta. «Me vi en la obligación de okupar una vivienda, pero no una cualquiera, sino una vivienda de aquellas que vosotros decís que no tenéis, una vivienda social y municipal de Procasa», empresa dependiente del Ayuntamiento de Cádiz.

La joven alega que ni ella ni la Plataforma Nacional por los Derechos Gitanos -único movimiento ciudadano «que le ha tendido su mano»- defienden la okupación, pero sí la necesidad de una «solución». «Soy una madre luchadora con un trabajo precario y temporal que no puede alquilar una vivienda particular, sólo una vivienda social y municipal, pero Procasa me ha denunciado», ha proseguido.

La ciudadana, Lisa Catalana Infante, ha detallado que la vivienda en la que residía con su hijo se encontraba «destrozada» y se veía obligada a compartir techo con «personas conflictivas y drogodependientes». «En cambio, yo he adecentado la vivienda y pago mi comunidad, mi luz y mi agua», ha recalcado.

La joven se ha dirigido a Kichi para recriminarle que el gobierno local no le dé opción alguna «a pagar un alquiler». «Recuerde lo que tanto predicó, el artículo 47 de la Constitución Española -todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada-. Señor alcalde, ¿recuerda usted aquello de ‘ni gente sin casa ni casa sin gente’?», cuestiona al primer edil gaditano.

«Sólo le pido que predique con el ejemplo y vele por nuestros derechos, no desahucie a más familias vulnerables. Les pido públicamente que estudiéis mi circunstancia, que vengáis a mi vivienda y habléis con mis vecinos para que comprobéis que soy una madre que lucha por los derechos de su hijo y por una vivienda digna, no soy una madre delincuente ni soy una mujer conflictiva. Yo sólo pido poder vivir como cualquier persona y pagando mis suministros como ya hago. No quiero vivir gratis, sólo quiero vivir con dignidad», concluye la joven.

Acto seguido, Kichi despacha el asunto sin inmutarse: «Muchas gracias señora Catalá, seguimos con las intervenciones de la ciudadanía», dando paso a un nuevo vecino con nuevos problemas reclamando que alguien le escuche.