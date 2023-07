Olona se enfrenta a un grupo de música por llamar «facha» a un seguidor: «Merece el hambre que pasará»

Macarena Olona, líder de Caminando Juntos, se ha enfrentado este lunes a través de sus redes sociales a Ladilla Rusa, un popular grupo musical que ha generado mucha polémica al decir a un asistente a uno de sus conciertos que «no discutimos con fachas ni escuchamos vuestras sugerencias». Ante ello, Olona ha citado este comentario argumentando que «Cuando un artista insulta a su público porque no comulga con su ideología política, merece el hambre que pasará cuando la alternancia no le favorezca».

Cuando un artista insulta a su público porque no comulga con su ideología política, merece el hambre que pasará cuando la alternancia no le favorezca. Qué celda tan estrecha la que quieren imponernos dividiéndonos en fascistas y comunistas. Luego está la vida real. Donde no hay… https://t.co/rjGneGd4LG — Macarena Olona (@Macarena_Olona) July 31, 2023

«Cuando un artista insulta a su público porque no comulga con su ideología política, merece el hambre que pasará cuando la alternancia no le favorezca. Qué celda tan estrecha la que quieren imponernos dividiéndonos en fascistas y comunistas. Luego está la vida real. Donde no hay tantas diferencias entre un mileurista votante de Vox o de Podemos», ha señalado Olona en sus redes sociales.

Batacazo electoral

La presidenta de Caminando Juntos (CJ) no consiguió representación en el Congreso después de cosechar apenas 400 votos en la provincia de Granada el pasado 23J, quedando en décimo lugar por detrás de otras formaciones extraparlamentarias como PACMA, Por un Mundo Más Justo o el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE).

En concreto, la ex dirigente de Vox, que era la ‘cabeza de lista’ de Caminando Juntos a la Cámara Baja por Granada, logró 432 votos, situándose por debajo de PACMA (3.017 papeletas); Juntos por Granada (1.099 votos); Por un Mundo más Justo (729 votos); PCTE (665 apoyos) y Frente Obrero (642 papeletas).

A nivel nacional, la formación de Olona cosechó 5.482 votos y no logró representación en ninguna de las diez provincias en las que se ha presentado. De nuevo, quedó por detrás de formaciones que usualmente son extraparlamentarias como PACMA, Recortes Cero, PCTE o Escaños en Blanco, entre otros.

Sin embargo, la formación de Macarena Olona sí que se situó justo por encima de la Falange Española de las Jons, con apenas 300 votos de diferencia. También superó a la España Vaciada y a formaciones localistas como Vamos Palencia y Zamora Sí.

Olona reaccionó al resultado electoral agradeciendo la confianza a «los miles de españoles» que votaron a su formación y a los que han «hecho posible» que la papeleta estuviera el domingo en las urnas. «Habéis sido protagonistas de una gesta histórica», sostuvo la presidenta de CJ, que durante la jornada electoral ejerció como apoderada en un colegio electoral de Granada.