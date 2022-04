El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha reunido este miércoles en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede del Gobierno andaluz, con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En el encuentro han abordado la previsión y la evolución económica en los próximos meses y el grado en que a ésta afectará la «preocupante» inflación.

Según ha explicado esta mañana en Huelva el presidente andaluz, la reunión se enmarca en una serie de encuentros que Moreno tiene previsto mantener en próximas fechas para abordar la situación económica actual y las posibilidades que ofrece un presupuesto prorrogado, como el que actualmente tiene Andalucía, a la hora de afrontar el escenario económico de hoy día, golpeado por el constante incremento de los precios.

Me reúno en San Telmo con el gobernador del @BancoDeEspana, Pablo Hernández de Cos, para analizar la evolución y previsión económica en los próximos meses. El Informe de la entidad publicado ayer sobre cómo le puede afectar la inflación a la economía es preocupante. pic.twitter.com/alX5khSJXl — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 6, 2022

El presidente de la Junta ya ha deslizado este miércoles la posibilidad de un adelanto electoral a fin de disponer de unas nuevas cuentas autonómicas «cuanto antes» para hacer frente al contexto económico. «Hay dos puntos de vista para decidir la fecha de las elecciones: el político y el económico», ha señalado Moreno, quien insiste en que su «deseo» es agotar la legislatura y celebrar las elecciones tras el verano, aunque junio pasa a ser una opción «probable».

«Ya advertimos al PSOE-A y a Vox que Andalucía necesita unos Presupuestos para los fondos europeos que están empezando a llegar y sobre todo para tener instrumentos y poder adaptar nuestra economía a la inflación y a las circunstancias que se están viviendo también como consecuencia de la guerra en Ucrania», ha manifestado el líder andaluz a los medios.

La reunión de Moreno con Hernández de Cos se produce un día después de que el Banco de España publicara su informe sobre proyecciones macroeconómicas de la economía española, en el que el organismo recorta su previsión de crecimiento de la economía nacional al 4,5% para este año, 0,9 puntos porcentuales menos que en sus anteriores estimaciones de diciembre (5,4%), y eleva la tasa de inflación media para el conjunto del año desde el 3,7% hasta el 7,5%.

Moreno ha indicado que su «deseo» sigue siendo «que las elecciones tienen que ser después del verano», pero «si desde el punto de vista técnico, no político, el área de Hacienda y Economía» de su gobierno, y en sus reuniones con Hernández de Cos, con el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y «con sectores económicos, me dicen que con unos Presupuestos prorrogados no podemos avanzar, que necesitamos unos Presupuestos para el 2023, tomaré la decisión que mejor le venga a los andaluces».

Bravo insiste en la idoneidad de junio

Al respecto, el consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha reiterado este miércoles que, «desde el punto de vista presupuestario», convendría que las elecciones andaluzas tuvieran lugar el próximo mes de junio, si bien «la decisión de las elecciones», en cuanto a su convocatoria, corresponde a Juanma Moreno «en su trabajo de coordinación» con el vicepresidente Juan Marín.

En este sentido y a preguntas de los periodistas en Córdoba, Bravo ha explicado que, en su calidad de consejero de Hacienda «exclusivamente», sin entrar en «análisis de otro tipo, y desde el punto de vista presupuestario, sería necesario en junio».

Bravo ha aludido a «las enormes dificultades que tenemos por ese bloqueo que hicieron del presupuesto del año 2022, que hace que todo vaya más lento», de forma que «necesitamos tener un presupuesto en enero de 2023», y para ello «necesitamos que las elecciones fueran en junio, y que no fueran en septiembre u octubre, porque sino, lógicamente, no llegaríamos a tiempo».

Ello se debe, según ha argumentado, a que «la celebración de elecciones, con formación de Gobierno, estructuras y puesta en marcha, si fueran en septiembre u octubre, el presupuesto no estaría antes de febrero, marzo o abril», con todo lo que ello conlleva, y además «la ejecución de los fondos europeos es una prioridad. Y sin presupuestos es todo mucho más complicado».

El mejor ejemplo de ello es la situación actual, en la que, «por no tener presupuesto» del año en vigor, sino el presupuesto de 2021 prorrogado, «en vez de estar pensando en generar, generar y generar, nos dedicamos a trámites administrativos por no tener presupuestos».