Moreno rechaza un pacto con el PSOE en Andalucía: «Han cerrado la puerta de antemano»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha rechazado este viernes la posibilidad de alcanzar un pacto con el PSOE para gobernar Andalucía, toda vez que, según ha explicado, los socialistas ya le «han cerrado la puerta de antemano».

Sobre una posible repetición elecciones, Moreno ha calificado la opción como algo que sería «una enorme decepción y un fracaso en términos democráticos de todos los partidos políticos». «De estas elecciones debe salir un Gobierno viable y posible», ha enfatizado el presidente andaluz, que recuerda que «si gano las elecciones y no tengo mayoría suficiente y tengo que hablar con grupos y me cierran la puerta, como el PSOE ya lo han hecho de antemano, y otros me plantean cosas imposibles, no sería posible formar gobierno».

En una entrevista concedida a Onda Cero, Moreno ha insistido en que su objetivo es «tener una mayoría que nos lleve a poder gobernar en solitario». «Eso es bueno para Andalucía. Es bueno no perder el tiempo en negociaciones estériles y en enseñar a una parte del Gobierno a gobernar porque no debemos olvidar que hay partidos sin experiencia de gestión ni de Gobierno», ha explicado.

«El proyecto del PP de Andalucía es un proyecto moderado, inclusivo, reformista y que representa la Andalucía serena que es la que me gustaría que saliera a la calle para tener una mayoría que nos permita gobernar. • Si atiendo a lo que dicen las encuestas y a lo que veo en la calle estamos muy cerca de tener una mayoría suficiente para gobernar en solitario y ello me hace pensar que podemos alcanzarla. Creo que es lo mejor que le puede pasar a Andalucía», ha asegurado Juanma Moreno, que quiere «un Gobierno viable con un proyecto para cuatro años».

«Lo que salga de las urnas debe dar solución a los problemas que tienen los andaluces», ha explicado el candidato popular, que no quiere «que haya otras elecciones porque el objetivo es tener presupuesto para el año 2023 y si vamos a otras elecciones esto se retrasaría».

Además, bajo el punto de vista de Moreno, «una repetición de elecciones frustraría a los ciudadanos y es un gasto para el erario público». «La campaña electoral es larga y es sensible y vulnerable y cualquier cosa que suceda afecta en el ámbito de Andalucía y en cualquier otro. Hay cuestiones que pueden afectar en el clima electoral tanto a nivel nacional como internacional», ha esgrimido Moreno.

«Vivimos en un momento en el que todo se mueve muy rápido y todo nos afecta. Todos los días nos enfrentamos a retos distintos», ha continuado explicando Moreno, que considera que «Andalucía es la comunidad autónoma más importante de España porque es la más poblada y somos la columna vertebral de nuestro país, sin menoscabo a otro territorio».

«Lo que suceda aquí, aunque son elecciones de Andalucía para Andalucía tienen resonancia en Madrid y en la política nacional. Una derrota del PSOE aquí pondría en difícil situación al Gobierno de Sánchez», ha subrayado Moreno, que cree que «lo que está claro es que son unas elecciones autonómicas donde nos jugamos».

Sobres las encuestas, Moreno ha enfatizado que «no nos podemos dejar por la falsa euforia. Es verdad que las encuestas dicen que el PP ganará las elecciones autonómicas, pero conozco muy bien Andalucía y he visto fallar muchas encuestas y torcerse rumbos que parecían imposibles».