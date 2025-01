Moreno presenta un recurso para exigir al Gobierno que ejerza su «competencia exclusiva en inmigración»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, presentará esta misma semana un requerimiento previo a un recurso contencioso administrativo para «reclamar al Gobierno de España que ejerza su competencia exclusiva en inmigración» en la comunidad. Concretamente, este recurso será presentado ante los ministerios de Interior, Infancia e Inclusión «para que reconozcan y aporten la financiación para atender con dignidad a los 567 migrantes supuestamente menores que han trasladado a Andalucía desde Canarias y que son adultos».

«Andalucía defiende la solidaridad y la cooperación en un asunto que es muy sensible, con muchas aristas, pero necesitamos coordinación, planificación, liderazgo y la construcción de un reglamento que nos permita hacer una migración regulada, organizada y planificada», ha asegurado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha apostado por «encontrar un equilibrio» para definir las «políticas de Estado que España necesita» en materia de inmigración.

Moreno ha defendido que su Gobierno actúa «con firmeza y sin complejos» para «defender los intereses de Andalucía y los principios de igualdad y solidaridad en los que creemos todos» pero ha advertido de que «no se debe confundir educación con ingenuidad ni moderación con debilidad». «A veces se confunde y nada tiene que ver. Nosotros reclamamos al Gobierno una política de Estado seria y rigurosa y consensuada», ha subrayado.

Relación PNV-Junts

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este miércoles que el Partido Popular tenga una «relación fluida» tanto con PNV como con Junts, que «es más» que Carles Puigdemont, porque no puede quedarse «aislado».

Durante su intervención en el Foro ABC, celebrado en Madrid, Juanma Moreno ha manifestado que es partidario de que el PP tenga una «relación fluida con todas las fuerzas políticas, a excepción de Bildu», sobre todo, cuando hay una estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez de «aislamiento».

En su opinión, si, al final, Pedro Sánchez es el que puede pactar con todos, «nos está llevando al rincón del cuadrilátero y probablemente va a permanecer mucho más tiempo de lo deseable en el poder».

«El Partido Popular no debe de aislarse y no puede entrar al juego en el que permanentemente ha entrado Sánchez para echarnos del tablero», según ha recalcado Juanma Moreno, quien ha señalado que para el presidente del Gobierno, el PP es su «enemigo». «En el ámbito parlamentario no podemos estar aislados de lo que sucede diariamente, ni de los acuerdos, ni de los pactos, porque flaco favor le haríamos entonces a España y a los intereses del propio partido», ha avisado el jefe del Ejecutivo andaluz.