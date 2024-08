La gran traición de Sánchez a Andalucía: cuela 500 menas como adultos y el PSOE lo usa como arma política

Que Pedro Sánchez hace lo imposible por lastrar a aquellas comunidades gobernadas por el PP no es ningún secreto, sin embargo, lo que está haciendo con Andalucía clama al cielo. Y es que el Gobierno ha colado un total de 500 menores solos no acompañados (menas) como inmigrantes adultos, lo que supone que el Ejecutivo andaluz se tiene que encargar de estos menores sin ningún tipo de ayuda estatal. Para más inri, el PSOE andaluz (PSOE-A) aprovecha la situación -posiblemente orquestada junto a Ferraz- para atacar al Gobierno de Juanma Moreno, precisamente, por los menas.

Ante tal situación, la Junta de Andalucía ha dicho basta y ha desmontado una por una las «mentiras» del PSOE-A. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha afeado el «desprecio» del PSOE-A hacia los menas que ha trasladado hasta la comunidad el Gobierno como adultos desde Canarias por «defender» al Ejecutivo central, al tiempo que le ha acusado de «mentir de forma descarada» al asegurar que la Junta ha reducido un 40% las plazas específicas destinadas a atender a estos niños, niñas y adolescentes.

«El PSOE-A ignora que el colapso de las 645 plazas destinadas específicamente a estos menores migrantes se debe a que el Gobierno ha trasladado a Andalucía a 500 menores por la puerta de atrás, camuflados como adultos y que la Junta está atendiendo a pulmón, porque el Gobierno de España se ha desentendido de ellos y no aporta ni un céntimo de euro para financiar sus cuidados», han aseverado fuentes de la Consejería a Europa Press, tras las declaraciones vertidas este viernes por el portavoz socialista de Inclusión Social, José Luis Ruiz Espejo, quien exigía al Ejecutivo andaluz «una mayor corresponsabilidad y cooperación» con el Gobierno de España ante los desafíos migratorios, además de una «explicación clara» sobre por qué ha reducido en un 40% las plazas de atención a los menores que llegan a Andalucía.

Así, desde la Junta han puesto de relieve que el PSOE-A, «lejos de preocuparse de que estos niños y adolescentes cuenten con todo lo que necesitan, se dedica a defender a un Gobierno que trata a estos 500 menores como si fuesen mercancía, dejándolos tirados en un ejemplo claro de falta de humanidad y de la más mínima sensibilidad». «Que el PSOE-A actúe así no nos sorprende porque lleva años que ha abdicado de su deber de defender los intereses de Andalucía para ser obedientes servidores de Sánchez», han añadido.

Inclusión Social ha resaltado que, en las plazas de menores migrantes, los socialistas «mienten a sabiendas», puesto que la Junta «no ha tenido plazas específicas para menores migrantes hasta 2020 con Juanma Moreno como presidente», señalando que «en 40 años, ninguna plaza se había creado pese a que Andalucía es frontera sur y punto de destino de la inmigración irregular.

A este respecto, ha detallado que «lo que se hizo en 2018 fue habilitar plazas de emergencia y temporales para atender a la crisis migratoria que afectó a Andalucía en ese año, ya que no había recursos para atender a estos menores, plazas que no eran estables, sino temporales para dar respuesta a la situación excepcional generada por la llegada masiva de inmigrantes por las costas andaluzas». «Son plazas que fueron creadas por emergencia y a través de subvenciones excepcionales, por lo tanto el objetivo era que, tras acabar la situación excepcional, estas plazas fueran desapareciendo», ha añadido.

Desde el Gobierno andaluz han recordado que en 2018, el Ejecutivo autonómico del PSOE «apostaba por la devolución de estos menores a sus países de origen para evitar tener que atenderles en la comunidad». «Fue en 2020, con Juanma Moreno ya en la presidencia de la Junta, cuando se creó una red permanente, afianzada en el tiempo y estabilizada por contrato de recursos específicos para atender a menores migrantes no acompañados, que son las 645 plazas existentes a fecha de hoy, una cifra que no es caprichosa, sino que responde al número histórico de llegadas por costa de menores migrantes no acompañados».

«La saturación que sufre ahora Andalucía no es por la llegada de menores por nuestras costas, sino porque el Gobierno de España ha trasladado a Andalucía 500 menores como si fuesen mayores de edad», han señalado, para apuntar a la «desidia» del Gobierno, que «sigue mirando hacia otro lado», a pesar de las cartas que la consejera del ramo, Loles López, ha remitido a la ministra Sira Rego «advirtiendo de estos traslados de menores bajo la apariencia de mayoría de edad». «La respuesta hasta ahora: silencio y no reconocer a estos 500 menores», ha apostillado.

Ocupación del 115%

La Consejería de Inclusión Social ha advertido que, antes del traslado de estos menores camuflados como adultos, las 645 plazas específicas «rondaban un nivel de ocupación del 60%», mientras que actualmente «están al 115% como consecuencia de que han llegado a la comunidad 500 niños y adolescentes por la puerta de atrás, trasladados desde Canarias por el Gobierno como si fuesen mercancía, menores que al PSOE no les importa nada porque los considera de segunda categoría».

En referencia a los 1,7 millones de euros que aporta el Gobierno de España y que esgrime el PSOE-A, la Junta ha incidido en que «se olvida de explicar que estos fondos son para atender a los 30 menores que Andalucía acogerá procedentes de Ceuta tras el acuerdo de la conferencia sectorial celebrada en junio en Tenerife». «Estos 1,7 millones solo cubren el primer año de atención de estos 30 menores y luego es la Junta quien asume toda su atención. Para ello dispone de 19 millones de euros», ha detallado, resaltando que para atender a los 500 menores migrantes que han llegado desde Canarias como adultos «el Gobierno no pone ni un euro».

Así, desde el Ejecutivo autonómico han insistido en reclamar al Gobierno «lealtad, colaboración, información y financiación», subrayando que «esto es un asunto de Estado». «El Gobierno de España tiene que cumplir con sus competencias y ejercer las políticas migratorias, declarar la emergencia migratoria, trabajar en los países de origen, implicar a la Unión Europea y no solo actuar como si fuese Amazon, repartiendo menores migrantes de un lado a otro», ha apostillado.

Además, han reclamado al PSOE andaluz que «piense alguna vez en Andalucía» y «apoye» la reclamación de la Junta de que el Gobierno de España reconozca a Andalucía como frontera sur «otorgando a la comunidad la misma financiación y los mismos derechos que a Canarias, Ceuta y Melilla». «Andalucía sigue recibiendo migrantes por sus costas o escondidos en los bajos de un camión, y entre ellos hay menores. En las últimas semanas, más de 30 menores han llegado a Andalucía en pateras, como polizones en embarcaciones o ocultos en vehículos de transportes», han concluido.