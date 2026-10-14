Moreno prepara una moción de censura en Algeciras mientras el PSOE andaluz hizo oídos sordos con Paco Salazar

El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que su partido presentará una moción de censura en el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) si el alcalde, José Ignacio Landaluce, no dimite de manera inmediata. El dirigente popular ha confirmado que la dirección provincial y la autonómica trabajan ya para articular una alternativa que permita recuperar la normalidad institucional en el municipio gaditano.

La decisión llega después de que el PP reclamara la salida de Landaluce en medio de las informaciones sobre agresiones sexuales que se han conocido contra el regidor, quien niega las acusaciones. Moreno ha defendido que su formación actúa ante cualquier sospecha que pueda perjudicar a las mujeres o atentar contra su integridad.

El presidente andaluz ha recordado que Landaluce llevaba aproximadamente un año y medio suspendido de militancia cuando el partido le solicitó que abandonara la alcaldía. Ante su negativa, el PP reunió a los concejales de su grupo municipal para abordar la situación. Doce ediles han optado por continuar bajo la disciplina popular, mientras que otros tres se han desmarcado.

Moreno ha insistido en que la futura moción debe respetar el resultado de las elecciones municipales de mayo de 2023 y garantizar que la Alcaldía siga en manos del PP. En este sentido, ha destacado que Vox ha manifestado que no pretende entrar en el Gobierno municipal, una circunstancia que, a su juicio, facilitaría el acuerdo. También ha asegurado que no habría inconveniente en que el PSOE apoyara la iniciativa si su objetivo es restablecer la normalidad en el Ayuntamiento.

El dirigente popular prevé que la moción pueda registrarse durante esta misma semana si Landaluce no presenta su dimisión. «Si no se produce la renuncia del alcalde, es previsible que se registre la moción de censura de manera inmediata», ha señalado, al insistir en que el objetivo debe ser preservar el interés general de los vecinos de Algeciras.

Montero y la polémica de Paco Salazar

La exigencia de Moreno contrasta con la polémica que ha rodeado al PSOE por la gestión de las denuncias contra Francisco Salazar, conocido como Paco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez en La Moncloa y antiguo dirigente socialista. Varias mujeres denunciaron comportamientos de acoso y conductas machistas durante su etapa profesional. Las acusaciones fueron publicadas cuando Salazar iba a incorporarse a la dirección federal del partido. Tras conocerse la información, renunció a sus responsabilidades políticas.

El caso provocó una crisis interna en el PSOE y puso bajo el foco la respuesta de la organización ante las denuncias presentadas por mujeres de su entorno laboral. En diciembre de 2025, se publicaron nuevas informaciones sobre dos escritos registrados a través del canal interno antiacoso del partido. Ambas denuncias habían desaparecido del sistema. La gestión de los testimonios abrió interrogantes sobre los mecanismos de protección y el seguimiento de las quejas.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno por aquel entonces y secretaria general del PSOE de Andalucía, quedó señalada en el debate político por la respuesta de la dirección socialista al caso. La polémica se centró en la actuación del partido y en el tiempo transcurrido hasta que trascendieron las denuncias, así como en las explicaciones ofrecidas por sus responsables que se quedaron en un simple: «No es militante socialista».