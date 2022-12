La jornada de este jueves en el Parlamento de Andalucía no ha dejado indiferente a nadie. PSOE y PP han protagonizado un intenso debate en el que Juanma Moreno ha dejado por los suelos a unos socialistas que, agárrense, ha culpado a los populares de «meter en la cárcel al condenado Griñán». No contentos con ello, Juan Espadas, líder del PSOE de Andalucía, ha vuelto a defender a Pedro Sánchez y su Código Penal a la carta de independentistas. Ante ello, el presidente andaluz ha tenido un impecable discurso en el que ha recordado a Espadas que es de los pocos dirigentes socialistas que aún es capaz de aplaudir «los desvaríos de Pedro Sánchez». Ante ello, el líder socialista no ha tenido más remedio que agachar la cabeza. El PSOE de los ERE sigue hundido, y Juan Espadas no sabe ya ni por dónde salir.

El PSOE en Andalucía no tiene voz propia. ¿Por qué después de escuchar a tantos dirigentes socialistas usted sale como único responsable territorial a aplaudir y apoyar los desvaríos de Sánchez? 🗣️ @JuanMa_Moreno. pic.twitter.com/XNQuygSns1 — PP de Andalucía (@ppandaluz) December 15, 2022

«Creo que es desafortunado que usted comience una intervención hablando de delegados. ¿Sabe usted por qué? Porque hay algo en lo que coincide gran parte de la opinión pública, y es que el PSOE de Andalucía no tiene voz propia, no tiene criterio», ha comenzado esgrimiendo Juanma Moreno a un Juan Espadas avergonzado por la realidad que les azota.

«Si tiene personalidad y criterio, ¿por qué después de escuchar a tantos dirigentes socialistas, presidentes de comunidades, ex ministros… y usted sale como único responsable territorial que aplaude los desvaríos de Sánchez. Usted, que es un hombre sensato y que ha tenido alta responsabilidad institucional, sabe que es un disparate lo que se está produciendo en el Código Penal. Un disparate», ha continuado el presidente andaluz, que ha concluido: «Lo que no parece razonable es que usted sea el primero de la fila en salir a aplaudir el desvarío del señor Sánchez. Si usted quiere que el PSOE de Andalucía vuelve a tener ese valor añadido que tenía, no le va a quedar más remedio que alzar la voz ante los disparates».