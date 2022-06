El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha avanzado este martes que su intención en las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio es lograr «un Ayuso», esto es, un «gobierno monocolor» con «apoyos puntuales» de Vox en asuntos importantes.

Moreno ha puesto como ejemplo el «modelo de Isabel Díaz Ayuso» en la Comunidad de Madrid, aunque habrá que esperar a que salgan los números y a que Vox acepte o no dicho papel. «No es bueno hacer especulaciones antes de las elecciones porque tienden a confundir a los ciudadanos», ha apuntado.

Moreno ha trasladado así sus aspiraciones de lograr una mayoría absoluta el 19J y su gusto por el arquetipo político madrileño y el «modelo de Isabel Díaz Ayuso, que gobierna en solitario, con un gobierno monocolor, y con apoyos puntuales de Vox en muchos asuntos importantes». «Es el modelo que me gustaría y por el que voy a intentar pelear», ha señalado en una entrevista en esRadio. «Serenidad e intentar conseguir, como dicen algunos, un Ayuso, vamos a ver si somos capaces», ha insistido.

No obstante, el candidato popular ha manifestado que, en este momento, el «principal problema que podemos tener es el exceso de confianza por las encuestas». Por ello, en el debate electoral celebrado este lunes en RTVE quiso «bajar un poquito el pistón» y lejos de ir con actitud «de cierta euforia», quiso «serenar y trasladar que no hay nada ganado», porque el PSOE-A «que tenemos enfrente es una maquinaria muy engrasada» y «va a hacer lo que tenga que hacer» para no perder Andalucía.

En cuanto al papel en el citado debate de la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, Moreno ha considerado que ella hizo «su propia estrategia, fue a su libro, a los mensajes que quería decir y a sus intereses», aunque «le falta recorrido andaluz».

Sobre una posible repetición de los comicios autonómicos, Moreno ha indicado que «ir a otras elecciones sería un fracaso de todos los partidos y también sería negativo para Andalucía porque no se cumplirían los plazos para llevar los presupuestos de 2023». «Tenemos que actualizar nuestros instrumentos económicos para dar respuesta, entre otras, a la inflación», ha subrayado.

Por último, Moreno ha incidido en la necesidad de un relevo en el Gobierno central: «Hay que derribar a Sánchez y desalojarlo del poder porque si no tendremos un problema dramático y una losa que vamos a tener que pagar todos los españoles. Esta haciendo daño a la convivencia».