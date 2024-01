Moreno busca en Bruselas una alianza de regiones europeas afectadas por la sequía para reclamar medidas

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este miércoles en Bruselas que Andalucía está buscando «alianzas» con otras regiones europeas afectadas por la sequía para demandar a la Comisión Europea (CE) que adopte medidas con las que hacer frente al problema.

Moreno ha hecho referencia a regiones del sur de Italia y de Francia, así como Grecia, Croacia y Macedonia, y ha mostrado su intención de hablar con autoridades de los estados federados alemanes y de los países nórdicos para que sean «solidarios» en esta reivindicación de medidas de la UE frente a la sequía.

El presidente andaluz, que ha mantenido un encuentro en Bruselas con la delegación española en el Comité de las Regiones, ha pedido que el agua sea un eje estratégico y esté en la agenda y en el debate político e institucional de Europa y en la necesidad de establecer ayudas y fondos destinados a paliar los efectos de la sequía.

«Tiene que haber una agenda política del agua y fondos», ha indicado Moreno en declaraciones a los periodistas en la sede del Comité de las Regiones de la UE. «Europa no será real ni efectiva si no se tiene en cuenta a los europeos del sur que estamos pasándolo mal como consecuencia de una sequía que no es coyuntural, sino que desgraciadamente es estructural como consecuencia del cambio climático», ha añadido.

A este respecto, ha lamentado que la falta de agua y la sequía llevará según las previsiones a la pérdida de más de dos puntos del PIB, de muchos puestos de trabajo que se podrían generar y a lo que se suma la situación complicada que están atravesando muchas empresas por las pérdidas en las cosechas.

En este punto, ha reiterado que uno de los objetivos de este viaje a Bruselas es el de hacer crecer el compromiso que Europa tiene con Andalucía a través del Comité de las Regiones y ha recordado que este miércoles es ponente del cuarto dictamen de Clima y Salud, un tema esencial que afecta de primera mano el día a día de los ciudadanos.

«Es clave concienciar y sensibilizar a las autoridades europeas y hacer y generar complicidad con las regiones de toda Europa. El cambio climático y la sequía es una cuestión que afecta a todos», ha recalcado. También ha mostrado su deseo de que en la próxima renovación en la composición de la CE haya un comisario de Agua.

Asimismo, Moreno ha subrayado que el sector agrícola está sufriendo especialmente la falta de agua, por lo que ha insistido en la importancia de conseguir más fondos, sobre todo, tras un reparto de la PAC por parte del Gobierno de Sánchez que ha sido «francamente malo» e «injusto» para Andalucía. «Tenemos a nuestros agricultores y ganaderos en Andalucía en una situación muy difícil», ha lamentado.

Dictamen Pacto Verde y Salud

Moreno defenderá esta tarde ante el pleno del Comité de las Regiones el dictamen sobre Pacto Verde y Salud que recoge el papel protagonista de las autoridades locales y regionales por su cercanía a la ciudadanía y por su posición estratégica para traducir las políticas medioambientales en medidas concretas que garanticen y velen por la seguridad de la población.

Estos entes locales y regionales tienen un papel clave al contextualizar y adaptar las políticas europeas a nivel territorial, dando respuesta a los desafíos y necesidades de las personas y disponiendo de un amplio abanico competencial no sólo en materia de salud sino también en buena parte de las medidas y normativas que implica este Pacto.

El presidente andaluz participará hoy en el homenaje en recuerdo a la figura de Jacques Delors y esta tarde asistirá a la misa que celebra la hermandad del Rocío de Bruselas en la Iglesia de Nôtre Dame du Sablon, donde recibirá la medalla como hermano honorario.