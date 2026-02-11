El misterio de la mujer asesinada encontrada en una maleta en Málaga hace tres años: nadie sabe quién es

La Guardia Civil ha lanzado una solicitud urgente de colaboración ciudadana para resolver uno de los casos más inquietantes de los últimos años en la provincia de Málaga: la identidad de una mujer que fue asesinada y cuyos restos aparecieron dentro de una maleta semienterrada en una zona de campo de Benahavís hace ya tres años. El hallazgo lo realizó un jardinero en 2023, y desde entonces los investigadores tratan sin éxito de poner nombre y rostro a la víctima.

A pesar de los análisis forenses iniciales, los restos óseos no permitieron identificar a la mujer. Ahora, gracias a técnicas avanzadas de reconstrucción facial aplicadas por la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, se ha logrado generar un retrato robot aproximado con la esperanza de que alguien pueda reconocerla.

Se trata de una mujer de origen europeo, de entre 40 y 50 años, con una altura estimada de 1,60 metros, piel blanca, cabello marrón o marrón oscuro y ojos marrones. Pero hay un dato aún más escalofriante: según los antropólogos, la víctima habría tenido al menos un hijo, lo que añade un elemento de profunda humanidad y misterio al caso.

Los restos fueron ocultados dentro de una maleta y semienterrados, lo que indica una clara intención de hacer desaparecer cualquier rastro. La Guardia Civil cree que la mujer fue asesinada en algún momento entre 2020 y 2023, y que el crimen fue cometido con el objetivo de borrar su identidad. Sin embargo, nadie la ha reclamado en todos estos años, ni consta como desaparecida en las bases consultadas, lo que aumenta el desconcierto de los investigadores.

La aplicación combinada de estudios osteológicos, genéticos y antropológicos ha permitido a los forenses elaborar un perfil completo, pero sin un nombre, sin una denuncia de desaparición y sin pistas claras sobre su entorno o procedencia, el caso permanece en un limbo judicial y humano.

Por ello, la Guardia Civil pide la colaboración ciudadana. Cualquier persona que reconozca a la mujer por el retrato robot o pueda aportar información -por insignificante que parezca- debe contactar con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Málaga, bien a través del correo electrónico [email protected] o llamando al 952071520.