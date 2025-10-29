Melilla, cuna del terrorismo islamista: tres nuevos yihadistas detenidos y ya van nueve en sólo un año

La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Melilla a tres presuntos yihadistas en el marco de una operación antiterrorista coordinada por la Comisaría General de Información. Los arrestados, dos hombres y una mujer, son sospechosos de participar en actividades relacionadas con el terrorismo islamista y han sido trasladados a la Jefatura Superior de Policía bajo un fuerte dispositivo de seguridad. En el último año, se han detenido ya a un total de nueve personas vinculadas con el terrorismo yihadista en Melilla.

Los tres detenidos serán trasladados a Madrid para quedar a disposición de la Audiencia Nacional, que dirige la investigación. La actuación ha sido ejecutada por agentes desplazados desde la capital con el apoyo de unidades locales de Melilla. Se trata de la tercera operación de este tipo en lo que va de 2025.

La primera intervención del año tuvo lugar el 29 de enero, con la detención de dos personas, una de las cuales ingresó en prisión por orden judicial. La segunda se desarrolló el 12 de marzo y se saldó con el arresto de un presunto yihadista. Con los tres de este miércoles, el balance asciende a seis detenidos por terrorismo islamista en Melilla en 2025.

Sin embargo, antes de estas operaciones de 2025, la ciudad autónoma ya había sido escenario de dos acciones similares el pasado otoño. El 19 de noviembre de 2024 fue arrestado un individuo en una redada con registros en dos domicilios, y el 22 de octubre del mismo año la Policía Nacional detuvo a otros dos presuntos yihadistas, uno de ellos menor de edad, en distintos puntos del territorio.

Melilla continúa siendo uno de los principales focos de actuación de las fuerzas de seguridad frente al terrorismo islamista, dada su posición estratégica y el flujo constante de operaciones coordinadas entre la Policía Nacional y la Audiencia Nacional.