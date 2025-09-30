Las canciones yihadistas de un marroquí en Melilla: «No hablo árabe, las canto como si fueran de Bisbal»

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a dos jóvenes marroquíes acusados de adoctrinamiento terrorista en Melilla por instruir a jóvenes en los postulados de Daesh y animarlos a hacer la yihad. Uno de sus seguidores fue detenido cuando intentaba conseguir un arma para cometer un atentado. La Fiscalía pide siete años de cárcel para ambos.

R. A. y E. O. Z. están acusados de publicar, desde al menos 2015, contenido a favor de organizaciones terroristas islamistas en distintas redes sociales (Facebook, Telegram y WhatsApp) tras un proceso previo de autoadoctrinamiento en internet.

En la primera sesión del juicio, E. O. Z. ha admitido haber difundido canciones y vídeos yihadistas, pero lo hizo, según afirma, porque no habla bien el árabe y no entendía su contenido. «Las cantaba como si fueran (canciones) de David Bisbal», ha sostenido ante el tribunal, según informa El Faro de Melilla. También ha culpado a su ex mujer de algunas de las publicaciones y ha asegurado que la bandera yihadista un símbolo pacífico: «Practico una yihad buena, una yihad de palabra, que consiste en combatirte a ti mismo para ser un buen musulmán».

El otro acusado, R. A., sí domina el árabe. Según ha declarado, memorizaba canciones yihadistas por gusto musical y no por ideología. También ha negado haber alojado a jóvenes en su casa para radicalizarlos.

Sus abogados han defendido que no ensalzaban el terrorismo y que el contenido compartido sólo recogía referencias culturales y religiosas: «No ensalzaban la yihad, solo pedían que Alá los libere».

Mensajes yihadistas a un niño de 12 años

Según la Fiscalía, ambos adoctrinaban a jóvenes residentes en Melilla para que se unieran a las filas de Daesh. Los acusados formaban parte de un grupo de Facebook llamado La Cañada de la Muerte, donde compartían vídeos glorificando la yihad y a personas condenadas por terrorismo. En ese mismo grupo colgaron un vídeo apoyando a los detenidos en Melilla en 2014 por integrar una red yihadista que captaba combatientes para Al Qaeda.

R. A. está acusado de inculcar a jóvenes el ideario yihadista, llegando incluso a llevarlos a vivir a su casa para ver vídeos y material de adoctrinamiento. En su móvil se encontraron chats con personas condenadas por terrorismo, entre ellos un hombre que vivió en su casa y que fue detenido cuando intentaba conseguir un arma para cometer un atentado.

E. O. Z. difundió en redes numerosas imágenes de corte belicista contra los judíos y Occidente para fomentar un «sentimiento de victimismo entre sus interlocutores», según las conclusiones provisionales de la Fiscalía. Entre sus 267 seguidores figuran varios condenados por terrorismo yihadista y otros que viajaron a zonas de conflicto para unirse a estas organizaciones. Además, hacía continuas referencias a las obligaciones de las mujeres «como buenas musulmanas» y en favor de los presos por terrorismo yihadista.

También difundió un vídeo que mostraba a un político sueco quemando un Corán y, tras él, la imagen de un miembro de Daesh que anima a matar a «infieles» con lo que tuvieran a mano. Compartió otro sobre la bofetada que un hombre dio a Emmanuel Macron en 2021 y en el que se llamaba a repetir agresiones similares. En WhatsApp mantuvo conversaciones con su sobrino de 12 años, a quien llegó a enviar archivos PDF con libros de ideología yihadista. El procesado ha reconocido este extremo, pero dijo que los envió sin haberlos leído.

Los acusados fueron detenidos en la Cañada de Hidum, barrio periférico de Melilla, en una operación policial contra focos de radicalización islamista en la ciudad autónoma. En el registro de sus viviendas se intervinieron 30.000 euros.

La Fiscalía los acusa de un delito de adoctrinamiento terrorista y pide siete años de prisión para cada uno. Solicita además embargar el dinero incautado para el pago de las multas. De momento, los acusados permanecen en libertad con medidas cautelares.