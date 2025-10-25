En Madrid, el 31 de octubre ya no es una fecha cualquiera. Cada año la ciudad cambia por completo: muchas tiendas colocan calabazas en los escaparates, los bares se decoran con telarañas y como no, se celebran fiestas que empiezan mucho antes de caer la noche. Halloween se ha convertido en una cita fija, y este 2025 llega con más ganas que nunca de modo que queremos desvelarte cuáles son las mejores fiestas de Halloween 2025 en Madrid: dónde son, precio y cómo comprar entradas.

Este año tienes planes para todos los gustos. Desde pasar un Halloween con la familia en el Parque de Atracciones hasta ir con tu grupo de amigos a discotecas como Marvel o Fabrik. No hay un único modo de vivir Halloween en la capital, pero sí un mismo espíritu: pasarlo bien, reírse de los sustos y dejarse llevar por la ambientación que transforma Madrid durante unos días. Así que, si aún no sabes dónde celebrar la noche más inquietante del año, este repaso te puede venir bien. Hay opciones para bailar, para asustarse de verdad o simplemente para disfrutar del ambiente sin prisas. Eso sí, conviene no esperar demasiado, ya que muchas entradas se agotan antes de tiempo.

Cuáles son las mejores fiestas de Halloween 2025 en Madrid

Entre los planes que más llaman la atención está La Profecía, en el Parque de Atracciones de Madrid. Cada rincón del recinto se llena de criaturas y escenarios pensados para sorprender a grandes y pequeños. Es un plan familiar, cómodo y muy visual, con actividades durante todo el día y entradas desde 33,90 euros. Perfecto para quienes quieren vivir un Halloween completo sin salir de la ciudad.

También vuelve una de las citas más esperadas: la Noche de muertos y brujas en el Círculo de Bellas Artes. El edificio de la calle Alcalá se transforma cada año en un gran altar con catrinas, calaveras y flores, en homenaje al Día de Muertos mexicano. Desde las 22:30 hasta las 5:00 de la madrugada, la música y el color son los protagonistas. Las entradas cuestan desde 38,25 euros e incluyen una consumición.

View this post on Instagram A post shared by Parque de Atracciones Madrid (@parquedeatraccionesmadrid)

Mejores eventos y discotecas para celebrar Halloween 2025 en Madrid

La noche del 31 de octubre también se vivirá con intensidad en las principales discotecas de Madrid, donde el ambiente promete ser tan vibrante como aterrador. Una de las fiestas más comentadas será la de Marvel Madrid, ubicada en la calle Joaquín Costa, entre Nuevos Ministerios y República Argentina. Su evento Marvel Halloween 2025 abrirá puertas a las 23:00 horas, con una producción cargada de luces, decoración temática y un público entregado. Las entradas anticipadas, que incluyen dos copas, oscilan entre 18 y 25 euros, dependiendo del tramo de venta. Eso sí: conviene llegar pronto, ya que se esperan largas colas y el aforo se llena rápido.

Otra de las grandes citas es la de Fabrik, en Humanes, que vuelve a demostrar por qué es una institución en la noche madrileña. El 31 de octubre acogerá la Universiparty Halloween Cathedral, una fiesta con ocho horas de música, espectáculo visual y una decoración que promete dejar sin aliento. Los disfraces son obligatorios, y quienes lleguen temprano podrán disfrutar de consumiciones incluidas. Pero no todo acaba ahí: al día siguiente, el 1 de noviembre, el recinto repetirá éxito con Riverland Halloween, una sesión de doce horas dedicada a la música urbana. Entradas desde 30 euros para dos noches de auténtica locura.

Para los amantes de la electrónica y los sonidos más actuales, la sala Moondance, en la calle Aduana (zona Sol), celebrará la edición especial de su conocida fiesta Antídoto Halloween. Desde las 00:00 hasta las 5:30 de la madrugada, el espacio reunirá a artistas como Cora Novoa, Toccororo, Drea y Yosef. Una opción ideal para quienes buscan un ambiente alternativo y un público más selecto, en pleno centro de Madrid.

Entradas Halloween 2025 en Madrid: precio y cómo comprar

El consejo más importante si quieres disfrutar del Halloween 2025 en Madrid es claro: compra tus entradas con antelación. La demanda es altísima y muchos eventos agotan el aforo semanas antes. La mayoría de las fiestas ofrecen venta online a través de sus páginas oficiales o plataformas de ticketing como Entradium, Fever o las webs de cada organizador. En casi todos los casos, se admiten entradas digitales para mostrar desde el móvil, lo que agiliza el acceso y evita colas.

En cuanto a precios, los planes familiares como el Parque de Atracciones arrancan en torno a los 33 euros, mientras que las grandes discotecas (Marvel, Fabrik o Moondance) se mueven entre 20 y 40 euros por entrada con consumición incluida. Los eventos más exclusivos o con artistas invitados pueden alcanzar cifras superiores, aunque suelen ofrecer ventajas adicionales como acceso preferente o zonas VIP. En todos los casos, conviene revisar bien las condiciones, ya que algunas fiestas piden que el grupo completo entre a la vez si las entradas se compran en conjunto.