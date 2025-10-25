Halloween en el País Vasco 2025: encuentra tu terrorífico disfraz en estas tiendas

En menos de una semana se celebrará Halloween, también en España de modo que si tienes previsto ir a una fiesta y todavía no has comprado tu disfraz, todavía estás a tiempo. En grandes superficies, e incluso supermercados como Lidl venden disfraces perfectos como compra de última hora, pero también puedes elegir una propuesta más segura y donde encontrarás mayor variedad. Son como no, las tiendas de disfraces del País Vasco en el que encontrar los trajes más terroríficos o si lo prefieres, más divertidos.

Puede que hayas pensado en hacerte un disfraz de Halloween casero, pero si vives en Bilbao, Donosti o San Sebastián, tienes algunas tiendas que llevan años vendiendo disfraces y que sabrán dar con el modelo perfecto para ti. Así que si estás por el País Vasco y quieres asegurarte de causar sensación este Halloween 2025, te dejamos una guía con algunas de las mejores tiendas para encontrar tu disfraz. Desde los clásicos comercios del Casco Viejo bilbaíno hasta las tiendas más creativas de Donostia y Vitoria, todas tienen algo especial que ofrecer.

Disfraz Jaiak (Bilbao)

En el Casco Viejo de Bilbao encontramos Disfraz Jaiak, una de esas tiendas de toda la vida que no falla cuando llega Halloween. Llevan más de veinte años metidos en este mundo y lo cierto es que tienen de todo. Disfraces para niños, adultos, grupos que quieren ir a juego, parejas que buscan algo divertido o incluso familias enteras que se lo toman muy en serio. Da igual si quieres ser un vampiro clásico o un personaje de película de miedo, aquí seguro que encuentras algo que encaje.

Además, puedes mirar su web y reservar con antelación, porque los modelos más chulos se agotan en seguida. Y si eres de los que prefieren probar antes de comprar, mejor pásate por la tienda: perderse un rato entre los estantes es casi una experiencia en sí.

El Rey de las Fiestas (Donostia / San Sebastián)

Para quienes estén en Gipuzkoa, El Rey de las Fiestas es una parada casi obligada. Situada en la calle Sánchez Toca, en pleno centro de Donostia, es una de esas tiendas que lo tienen todo: disfraces, pelucas, máscaras, maquillaje, decoración y hasta globos personalizados. Su sección de Halloween es especialmente completa y cambia cada año, incorporando las últimas tendencias.

El ambiente de la tienda ya inspira creatividad: está llena de color y de ideas para cualquier tipo de evento. Además, si vas en grupo o buscas disfraces coordinados, suelen ofrecer descuentos o packs especiales. Y si prefieres planificar con calma, puedes consultar su catálogo en reydelasfiestas.com. Ideal tanto para adultos como para niños que quieran disfrutar del truco o trato este Halloween en el País Vasco.

La Casa de las Fiestas (Vitoria-Gasteiz)

En la capital alavesa, La Casa de las Fiestas lleva años siendo sinónimo de diversión. Situada en la calle Fundadora de las Siervas de Jesús, esta tienda combina el encanto de lo tradicional con un catálogo actualizado y enorme. Aquí puedes encontrar desde disfraces completos hasta accesorios que transforman cualquier atuendo en algo digno de una película de miedo.

Además, tienen una sección de decoración que merece una visita aparte: esqueletos articulados, telas de araña, luces parpadeantes y todo lo necesario para montar una auténtica casa encantada. Si ya tienes el disfraz base, puedes venir sólo a por el maquillaje o los complementos. La atención es cercana y el equipo sabe exactamente qué recomendarte según el estilo o el presupuesto que tengas.

Menkes Bilbao

Menkes Bilbao es otra tienda interesante para dar con tu disfraz de Halloween. Esta tienda de la calle Gordóniz, en el barrio de Abando, es conocida por su vestuario escénico, pero también ofrece disfraces y complementos que pueden marcar la diferencia. Aquí prima la calidad y los detalles así que si deseas destacar sin recurrir al disfraz clásico, Menkes es el lugar perfecto. Tienen pelucas, máscaras, zapatos, trajes a medida y complementos poco comunes. Además, su equipo de profesionales puede orientarte si buscas una idea más personalizada o teatral.

Magic Globos y Disfraces (Donostia / San Sebastián)

Y por último, en Donostia también se encuentra Magic Globos y Disfraces, una tienda pequeña pero muy popular, ubicada en la calle Urdaneta. Es ideal si buscas atención cercana y un trato personalizado. Su catálogo abarca desde los clásicos disfraces de bruja o esqueleto hasta modelos más modernos y divertidos para niños. También es conocida por su decoración: columnas de globos, guirnaldas y adornos temáticos que transforman cualquier fiesta.

La tienda tiene además una sección especial de disfraces para grupos o familias, con opciones combinadas para adultos y pequeños. Si buscas algo rápido, puedes comprar directamente en su web magicgipuzkoa.com. Y si prefieres verlo en persona, te recibirán con ideas frescas y buen humor, dos ingredientes que nunca fallan en Halloween.