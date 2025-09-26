Ya es oficial: ya hay fecha para la vuelta de los disfraces más terroríficos para Halloween a Lidl

Tenemos el mes de octubre a la vuelta de la esquina, de modo que seguramente dentro de poco comenzarás a pensar en Halloween, teniendo en cuenta que muchas tiendas y supermercados ya lucen decorados para la ocasión, además de ofrecer productos como dulces y disfraces. Y en el caso concreto de Lidl, ya tenemos la fecha exacta para la vuelta de sus disfraces de Halloween para mascotas. Una serie de disfraces para perro con los que ya arrasaron el año pasado y que de nuevo volverán a agotarse.

Cada año está más de moda disfrazar a los perros por Halloween, así que puestos a buscar uno, nada como elegir los que encontramos en Lidl. La famosa cadena de supermercados lanza siempre disfraces para perros que son fáciles de poner y de quitar, pero que además cuestan menos de 5 euros, de modo que ningún dueño de mascota se resiste a poder comprar uno de entre los distintos modelos que dentro de poco estarán a la venta. Pero ¿cuándo exactamente? Pues tres modelos ya están dando mucho que hablar online, aunque será en apenas una semana cuando los tengas en tienda junto a otros (esperamos), así que toma nota porque te ofrecemos todos los detalles a continuación.

Lidl ya tiene fecha para la venta de sus disfraces de Halloween

La cadena alemana se ha convertido en uno de los lugares más buscados para preparar la fiesta de Halloween porque sus colecciones de disfraces suelen arrasar en tiempo récord. Y no sólo en lo que respecta a disfraces para niños o adultos, también, los que sacan para perros. No es casualidad. Todos los trajes son baratos, resultones y llegan en un momento en el que medio país está pendiente de organizar fiestas, meriendas temáticas y noches de miedo.

De este modo, la expectación es elevada. El año pasado, los disfraces para perros de Lidl arrasaron y este año todo apunta a que pasará de nuevo por lo que la gente se pregunta cuándo los va a encontrar en tienda y por fin, podemos daros una fecha: el viernes 3 de octubre, pero si tienes prisa o no puedes esperar más, no lo hagas ya que los tres modelos más buscados ya los tienes online.

Los disfraces que llegan a Lidl

Halloween se vive en familia, y eso incluye también a los perros. Por lo que sabemos, y hemos podido comprobar, Lidl ya ha lanzado tres modelos de disfraces para Halloween que ya están a la venta online: calabaza, esqueleto y vampiro. Como los que se vendían el año pasado, son disfraces formados a partir de capas ligeras, fáciles de colocar y pensados para que los animales estén cómodos. Nada de disfraces que molestan o que acaban quitándose a los pocos minutos. De hecho si nos fijamos en las fotos, nos daremos cuenta de que no dejan de ser como uno de los abrigos que todos les ponemos a los perros en cuanto comienzan a bajar las temperaturas.

Y para que sean realmente ponibles, pero que tampoco se le caigan a la mínima que de dos pasos, todos llevan cierre de velcro o autoadherente, de manera que se ajustan tanto en el cuello como en el vientre. Están disponibles en tallas que van desde la XS hasta la L, lo que hace que prácticamente cualquier perro pueda lucirlos. Y lo mejor, el precio: 4,99 euros cada uno.

Con estos modelos, la idea es simple: divertirse sin complicaciones. Los perros pueden moverse con libertad, y además son disfraces de poliéster de modo que una vez comprado, y usado, lo puedes guardar sin problema para el próximo Halloween. El de esqueleto si tienes que lavarlo, mejor que sea a mano. Los otros puedes lavarlos en la lavadora, con temperatura máxima de 30 grados. Ninguno de los tres se recomienda secar en secadora.

Por qué Lidl nunca falla en Halloween

La fórmula se repite y sigue funcionando. Lidl lanza productos con precios muy competitivos, los acompaña de un catálogo limitado y crea una especie de carrera para hacerse con ellos antes de que se agoten. Lo mismo ocurre con sus disfraces: llegan, vuelan y dejan a muchos con la sensación de haberse quedado fuera.

Añadir disfraces para perros no es un detalle menor. Significa ampliar la experiencia a toda la familia y reforzar la idea de que Halloween es más que una fiesta de disfraces: es un momento compartido, divertido y que invita a todos a participar.

En definitiva, el 3 de octubre marcará el inicio de la campaña oficial en tiendas físicas, pero los disfraces que ya se venden online han abierto el apetito. Si el año pasado fue complicado encontrar según qué modelos, este año todo apunta a que la historia se repetirá.

Así que quienes quieran asegurarse su disfraz, o el de su perro, mejor no dejarlo para el último día. Lidl vuelve a ser uno de los protagonistas de la temporada y Halloween 2025 promete ser otro éxito para la cadena.