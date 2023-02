Martín (AAPSP): «He escoltado a víctimas de ETA que ahora abrazan a quienes iban a matar a su familia»

Alberto Martín Ruiz, Presidente de la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial (AAPSP), ha concedido una entrevista a OKDIARIO Andalucía en la que ha celebrado que el suicidio esté dejando de ser un tabú. Sin embargo, no ha querido dejar pasar la oportunidad de señalar al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por una tragedia que en los dos últimos años ha supuesto que 74 agentes se hayan quitado la vida. En este sentido, también ha contado un vergonzoso episodio con la Diputación socialista de Sevilla y ha recordado que, cuando él era escolta, protegió a personas que hoy «se abrazan con quienes iban a matar a su familia».

Pregunta (P).- Si por algún casual el señor Marlaska da con esta entrevista, ¿qué te gustaría transmitirle?

Respuesta (R).- Pues una realidad silenciada por su parte. Me gustaría transmitirle que desde que aparecimos nosotros los suicidios en España han aumentado cuatro veces respecto a lo que nos transmitía el departamento del Ministerio de Interior. Las cifras que nos daba el Ministerio de Interior hasta el año 2015 eran muy inferiores. Aparecemos en 2016 y se cuadruplican las cifras. Con una veracidad total. Me gustaría transmitirle que tiene que invertir más en formación y prevención y menos en inacción y réditos políticos.

P.- ¿Mueren más agentes porque ellos mismos se quitan la vida que en una actuación policial?

R.- Claro. Es la primera causa de muerte en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Son cifras alarmantes. Y eso que aquí no están metidos los compañeros y compañeras de las Fuerzas Armadas. Como no les han permitido tener una asociación que cuantifique cuántos suicidio tienen.

Hace poco estuve con una psicóloga de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y me trasladó su admiración, éramos un referente para ella… Pero es que no están cuantificados sus suicidios. Si los incluyéramos se cuadruplicaría. Hablaríamos de 1.000 o 1.500 suicidios en los últimos 20 años. Son cifras realmente alarmantes para un Ministerio de Interior y un Ministerio de Defensa que miran hacia otro lado sin darse cuenta de que esos policías que dejan de lado son los que luego salvan al país.

P.- El plan de prevención del suicido policial está aprobado en el Congreso, en el Parlamento de Andalucía y en la Diputación de Sevilla y no tenéis ningún tipo de ayuda. ¿Cómo es eso?

R.- Es curioso porque en 2020 se aprueban, a petición de diferentes grupos políticos, las tres Proposiciones No de Ley (PNL) en el Congreso, en el Parlamento y en la Diputación. Y en la Diputación de Sevilla se concede una subvención de 120.000 euros. Pero el día que nos citan para firmar esa licitación nos encontramos con que hay una persona mandada por el presidente de la Diputación (el socialista Fernando Rodríguez Villalobos) que nos dice que dentro del plan preventivo del suicidio no puede aparecer la palabra ‘Policial’. Que tiene que aparecer la palabra ‘Emergencias’ o ‘Funcionariado’, pero bajo ningún concepto podía aparecer la palabra ‘Policial’.

Nosotros entendemos que esto es una orden de personas que pactan con quienes, a sabiendas de que han apoyado el terrorismo, gobiernan a su lado. No le encuentro otra explicación que seguir unas instrucciones de alguien que es capaz de abrazarse con quien le intentó disparar por la nuca.

P.- Duro…

R.- Y real… Duro y real. Porque he convivido con personas que están en el Congreso de los Diputados, he convivido cinco años con ellos cuando yo era escolta en la Ertzaintza, que han sido víctimas de terrorismo y les hemos tenido que sacar de su casa porque iban a sufrir un atentado inminente, y hoy en día se abrazan con quienes iban a matar a su familia. Yo, Alberto Martín Ruiz, bajo ningún concepto me abrazaré nunca con quienes han quitado la vida a demócratas y españoles de bien.