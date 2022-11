Marta Bosquet, sobre su fichaje por la Junta: «Cuando te llama un Presidente es difícil decir que no»

Marta Bosquet, ex presidenta del Parlamento de Andalucía y recién estrenada Presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, pesquera Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) recibe a OKDIARIO Andalucía con su característica sonrisa. Le acompaña un señor que ultima el papeleo informático e intenta poner a funcionar el instrumental de la oficina de la nueva presidenta.

El último fichaje del PP en Andalucía, ha cambiado las eternas e históricas paredes del Hospital de las Cinco Llagas, en pleno centro de Sevilla, por la primera planta de un edificio acristalado y de tonos grises, con decoración austera y ventanas que deciden el nivel de luz necesario en las habitaciones.

Todavía está caliente su nombramiento. Bosquet, que dejó todos sus cargos orgánicos en Ciudadanos el 20 de junio, abandonó la formación naranja en agosto, con una llamada a la presidenta, Inés Arrimadas. Días después, los medios se hacían eco de la noticia y entraba a formar parte de la interminable lista de fichajes de Moreno Bonilla. Su nombre se situaba entre los primeros para ser recuperado por el gobierno del Partido Popular.

P: Al final le llamó el Partido Popular a filas.



R: Bueno, me llamó el presidente del Gobierno. Y cuando te llama un presidente del gobierno y te dice que quiere contar contigo creo, honestamente, que es difícil decir que no. Y más cuando en este caso es para un tema que me apasiona, que es la agricultura. Antes de ser presidenta del Parlamento de Andalucía, en la legislatura anterior, entre otras cuestiones, llevé la portavocía de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y tengo que decir que, de todas las comisiones, llevaba también Justicia, Igualdad y Políticas Sociales, algo que me apasionó. No sé si es porque soy de Almería y parece que todos los almerienses llevamos un agricultor dentro. Es difícil decir que no cuando se quiere contar contigo.

La verdad es que estoy contenta, con muchos retos muy bonitos. En esta casa, todo está enfocado tanto a la formación como a la investigación de todo lo que es agricultura, pesca, producción alimentaria, pues se hacen muchas cosas que, quizás no se sepan tanto, y creo que es bueno aprovechar mi figura, que sea una persona conocida, ayuda.

Debemos también ponernos al día, porque aquí se trabaja sobre todo con fondos europeos y las ejecuciones en los años atrás ha ido regular y creo que es necesario trabajar para que no se pierda un sólo euro que venga de Europa y pueda repercutir de una manera o de otra en los andaluces. Y más en algo tan importante como es nuestra pesca, nuestra agricultura y nuestra alimentación.

P: Se le ve ilusionada.



R: Yo es que no sé trabajar de otra manera. Cuando a mí se me da , me apasiono demasiado con todo y muchas veces, el no estar motivado, te impide hacer otras cosas. Me apetece llevar gestión, porque es verdad que en el Parlamento gestionaba pero era otra cosa distinta. Yo misma me he planteado mis retos por delante y ya me he reunido con la gente de la casa y ves que hay muchas cosas por hacer. Con tiempo, ilusión, ganas y trabajo se pueden conseguir.

P: Tu nuevo puesto llega en un momento en el que también se le ha dado cobijo político a otros compañeros.



R: A mí no me ha llamado otra persona que no sea el presidente, fue directamente él, que me preguntó qué voy a hacer. Yo tenía pensamiento de volver a mi profesión, de hecho había empezado a tener contacto con un despacho de allí de Almería. Pero acepté este reto, un reto difícil.

P: Te pregunto por Juan Marín, criticado por unos, aplaudido por otros. ¿qué valoración hace de su salida, forzada, de Ciudadanos?



R: Juan me llamó y me contó que seguía afiliado al partido y que él tenía informado a la presidenta de lo que iba a ocurrir. Pero no sé si el partido le pidió que se fuera por las críticas de los afiliados o por qué razón. Es verdad que resulta raro que alguien te pida que dimitas por ocupar un puesto colegiado y de carácter facultativo. No lo entiendo tampoco. Ahora está en un puesto en el que da igual la formación. Su predecesor, de hecho, fue diputado del PSOE y mantuvo su presidencia del Consejo con un gobierno de PP y Ciudadanos.

Mi caso fue diferente. Y yo me había dado de baja en el mes de agosto. No sé estar en un sitio si no tengo la ilusión para trabajar por ello. Y cuando falta la emoción personal, una se va. También porque estaba en desacuerdo con muchas cosas que, si se hubieran llevado de otra manera, no se hubieran obtenido los resultados que hubieron en Andalucía. No sé estar en los sitios de perfil o de medio lado. O estoy o no estoy.

P: ¿Se va usted a afiliar al PP?



R: Yo ahora mismo no estoy para eso. Estoy para la gestión, para intentar estrujar este órgano. Uno de mis objetivo cuando fui Presidenta del Parlamento de Andalucía era que la gente conociera la institución. Mucha gente confundía el Hospital de las Cinco Llagas con San Telmo. Con el tiempo, conseguí que mucha gente conociera la casa que representa a todos los andaluces. Aquí pretendo hacer lo mismo.

Me quiero centrar en objetivos de gestión y aprovechar mi figura para dar a conocer lo bueno que se hace en temas de formación y de investigación en esta casa. Y sobretodo, trabajar en la gestión pura y dura, por ejemplo, conseguir que se ejecuten al cien por cien esos fondos que nos llegan. Ahora no toca hablar de otras cosas.

P: ¿Qué recuerdos guarda de su paso por el Parlamento y qué cambiaría?

R: No voy a tener mayor honor en mi vida que haber sido presidenta del Parlamento de Andalucía. Por lo que conlleva en sí el cargo, estas representando al conjunto de los andaluces con independencia de colores, siglas, e ideas. No se puede pedir más.

No tengo nada más que buenos recuerdos. Pese a los momentos difíciles. Es verdad que ha sido una legislatura muy difícil, por múltiples cuestiones. Empezamos legislatura con un partido que había estado gobernando durante 37 años y de repente estaba sentado en la oposición. Un gobierno de coalición que no tenía una mayoría. Un Parlamento muy fragmentado ideológicamente, la extrema izquierda y una extrema derecha . Además, las propias cuestiones internas de la casa, no se puede olvidar que tiene 200 trabajadores que también toca gestionar.

A pesar de las dificultades, he conseguido hacerlo una casa mucho más cercana, más abierta, accesible. Incluso con las propias reformas físicas que se hicieron en el inmueble porque no tenía accesibilidad. Parece mentira que el Parlamento de Andalucía, que es la casa de todos, a veces fuera más de uno que de otros.

Así, anteriormente, había mucha simbiosis del Parlamento con el Ejecutivo. Yo he marcado mucho esa diferencia entre el legislativo y el ejecutivo. Había y hay que preservar esa separación de poderes.

P: ¿Qué consejo le daría al nuevo presidente, Jesús Aguirre?

R: Ya se los di, en cuanto me enteré de su nombramiento lo primero que hice fue llamarlo. Nos reunimos para contarle las luces y las sombras. Porque como todo en este mundo tiene luces y sombras. De la propia casa en sí, lógicamente le hice las advertencias de la parte mala, de lo que tendría que cambiar. Yo estoy convencida que Jesús también es una persona muy cercana y que va a hacer también un grandísimo trabajo, no me cabe la más mínima duda.

P: ¿Qué puede aportar Marta Bosquet al mundo pesquero, al mundo agrario?

R: En esta casa, afortunadamente se hacen muchas cosas y muy buenas, estamos hablando de que en la actualidad hay más de 900 actividades formativas. Y luego, también, la investigación. Ahora mismo tenemos 80 proyectos de investigación en marcha, tanto de convocatorias de Europa, del Ministerio, de la Consejería de Innovación , de las Universidades, del propio IFAPA…

Creo que solamente la gente del sector sabe lo que es el IFAPA, pero si te vas a otro sector distinto les suena a chino. Como a lo mejor muchísimos otros órganos que hay en la Junta de Andalucía y se desconocen. Y es importante que se den a conocer para que los propios andaluces nos demos cuenta que tenemos instituciones que valen, que se puede sacar mucho provecho y que son útiles.

Mi papel fundamental es hacer que este órgano brille en gestión, por ejecución de todos los fondos europeos que nos lleguen. Y que la gente lo conozca y lo valore. Es importante centrarnos en ponernos al servicio del sector. Decirles de qué manera os podemos ayudar para que vuestras producciones vayan a mejor, para que seamos infinitamente más competitivos y entonces, habrá muchas investigaciones, que tengan que ir a demanda del propio sector.

P: Este sector siempre ha sido muy crítico con la actitud de los políticos…

R: Es importante decir estoy aquí. Les he dicho que me digan lo que tengo que pedir, con quién me tengo que pelear, si me tengo que pelear con Hacienda con Función Pública y con quién haga falta. Tanto para las necesidades de más recursos, no solamente materiales, sino también humanos, que muchas veces no se llega por falta de recursos humanos. Y luego, teniendo en cuenta que IFAPA tiene centros en las ocho provincias andaluzas, tiene 15 centros y 18 sedes. Una de las cosas que hice con carácter de urgencia fue decirles tanto a los directores de los centros como a los directores de área, que estoy aquí .

Me he presentado como una compañera más, que si me tengo que remangar me remango. Lo mismo sirvo para un roto que para un descosido. Ahora me toca a mí ser cabeza visible del IFAPA pero el gran valor está en esa gente que hay detrás: técnicos, investigadores, formadores, todos los trabajadores y funcionarios, ese es el gran valor. Y quizás no se ha dado la cara por ellos todo lo que es necesario. Estoy dispuesta a pelear con quien haga falta para sacar las cosas adelante y que sean ellos los que brillen. Y que la gente los conozca.

Ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto de investigación para prever las épocas de sequía y ver cómo se puede reaccionar. Cosas que son totalmente válidas, aprovechables y necesarias para el sector. Es importante también que se sepa. Porque lo que se hace y no se sabe es como si no existiera, y al final también uno acaba desanimándose.

P: ¿Cree que precisamente ese ha sido el problema de Ciudadanos?

R: Yo diría que no nos hemos coordinado, ha faltado hacer equipo. No se trata ni de jefes ni de indios, mirar por algo y empujar. Todos tenemos que entonar el mea culpa y pensar un poco.

En Ciudadanos nos faltó comunicación, coordinación. Yo creo que la gente en realidad, no distinguía que consejería era de cada uno, y yo en realidad me alegro, porque la realidad es que cuando hay un gobierno de coalición, lo que a la gente le tiene que importar es que se hagan bien las cosas, que se funcione bien. Gestionar se ha gestionado bien.

Al final, el pez grande se come al chico. Ya pasó en anteriores gobiernos de coalición aquí en Andalucía. Pero mucha parte de culpa la tuvimos nosotros, los que en ese momento formábamos Ciudadanos. No tenemos que echarles la culpa a otro y menos todavía a los ciudadanos, la culpa la tenemos que mirar de puertas para adentro.

P: ¿Qué le dirías a ese sector crítico que no comprende el embarco de ex cargos de Ciudadanos en el Gobierno del PP?

R: Yo siempre respeto todas las opiniones. tengo que decir que he recibido muchas felicitaciones, hasta de antiguos compañeros, no he recibido tantas críticas. Comprendo esa crítica, pero no la comparto.

En mi caso concreto, me había apartado de una formación política y podría haber vuelto a mi profesión, si no hubiera recibido ninguna llamada estaría sentada en el despacho. Una profesión a la que adoro y he dedicado 22 años de mi vida. Todavía me sigo considerando más abogada que política, 22 años como abogada, 7 años como política, pues yo creo que la media está clara.

Quien me conoce sabe que cuando realmente tienes vocación de servicio. Cuando lo que haces está mirando, no las siglas que hay detrás sino realmente el intentar gestionar o poner tu grano de arena para que hacer algo que al final repercute en que Andalucía vaya un poquito más para arriba. Cuando tienes esa posibilidad de hacerlo, sea de una manera o de otra, creo que en realidad flaco favor también le estaría haciendo a quien en su día haya confiado en mí, porque al final estamos las personas. Puedes tener el cargo más estupendo del mundo que si no estás dispuesto a que el interés general vaya por encima de cualquier otra cosa, flaco favor haces.

P: Todo se resume en vocación al servicio público.

R: Claro, yo creo que el resumen es estar para trabajar, para dar lo mejor de sí. Y para lo que te toca resolver en un momento pues ponerlo al máximo nivel. Porque estás pensando en lo que realmente importa, que son los andaluces. Para lo que un día hace 7 años di un paso para delante. Yo invitaría a quien me critique a que me llame y hable conmigo que mi teléfono ha estado abierto siempre y siempre va a estarlo, que me pregunte y se lo explicaré, de verdad que lo haría encantada.