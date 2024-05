Un malagueño arranca las ruedas de su maleta para no facturarla con Ryanair y ahorrarse 70 euros

La treta de un malagueño para no facturar su maleta de mano en un vuelo de Ryanair y evitar pagar 70 euros en la puerta de embarque es el último vídeo viral en redes sociales. «Ahora sí, vamos a Málaga», comentan sus amigos ante la perplejidad de los trabajadores de la compañía y los aplausos de los viajeros del aeropuerto.

El joven volvía a casa tras pasar un fin de semana en Mallorca. A su llegada a la puerta de embarque de la terminal C de Son Sant Joan, se le informó de que debía pagar si quería viajar con una maleta de mano sin haber abonado antes la tarifa especial. «El equipaje de mano que exceda las medidas permitidas será rechazado en la puerta de embarque o, en caso de que sea posible, se colocará en la bodega del avión previo abono de una tasa de 69,99 euros», señala Ryanair en su página web.

Y no se lo pensó dos veces. Dado que le costaba más facturar la maleta que el propio vuelo, decidió arrancar de cuajo, una a una, todas las ruedas. Sin ellas, el equipaje cupo por milímetros en las medidas exigidas para embarcar sin pagar la tasa, lo que provocó el delirio y la ovación de los allí presentes. «Llévate las ruedas, que después eso se pega», le dice uno de sus amigos.

¿Ingenio o disparate? Teniendo en cuenta los precios de una maleta como la suya, romperla y comprarse una nueva sale rentable. «La maleta me costó 30 euros hace 10 años y no iba a pagar los 70 euros. No tenía sentido», ha afirmado el joven en declaraciones a Crónica Balear.

En los comentarios del vídeo, difundido en redes sociales por @ceciarmy, los internautas han debatido sobre la decisión adoptada por este malagueño: los hay quienes la consideran lógica («¿de qué te sirve el equipaje de cabina si no puedes viajar con él en la cabina?») y plausible («bien, un hombre inteligente»), o quienes la ven inapropiada («¿por qué es tan difícil seguir las reglas?»), mientras que otros se han lanzado a criticar las políticas de equipaje y requisitos de las aerolíneas low cost («la mejor manera de ahorrar con Ryanair es no volar con ellos»).

«A los españoles nos tendrían que hacer un estudio muy detallado», zanja otro usuario. Sin duda, más de uno habrá cogido ideas para un hipotético imprevisto en su próximo viaje. El dinero siempre agudiza el ingenio.