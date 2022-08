La líder de Podemos Andalucía habla de hacer el ridículo en política tras lograr cero escaños el 19J

Es más que habitual ver a la secretaria general de Podemos Andalucía, la también diputada Martina Velarde, cargar a diestro y siniestro contra todos los partidos que no son Podemos. Tiene para todos. Sin embargo, este fin de semana ha tenido la osadía de hablar de hacer el ridículo, cuando su partido, Podemos Andalucía, no pudo presentarse a las elecciones autonómicas de Andalucía por entregar tarde la documentación y no logró, por tanto, ni un solo escaño. Un brutal ridículo que ha provocado que el partido morado se haya quedado sin financiación como partido andaluz. Pero para Velarde son los demás los que hacen el ridículo.

Gente que vota a partidos corruptos y venía a poner fotos de los sueldos de los cargos públicos, que sus partidos nunca han querido rebajar, ya están cambiando de táctica para que nadie vea el ridículo que hacen y lo mal que quedan sus partidos corruptos. pic.twitter.com/6rpiM5ggiK — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) August 20, 2022

«Gente que vota a partidos corruptos y venía a poner fotos de los sueldos de los cargos públicos, que sus partidos nunca han querido rebajar, ya están cambiando de táctica para que nadie vea el ridículo que hacen y lo mal que quedan sus partidos corruptos», señalaba a través de un tuit Velarde. Lo más curioso es que hable del «ridículo que hacen» tras su bochornosa actuación al frente de un partido que ya no existe en Andalucía, y de «lo mal que quedan sus partidos», cuando Podemos Andalucía no tiene ni un solo escaño en el Parlamento de Andalucía.

Y es que lo de Martina Velarde y las redes sociales nos daría prácticamente para un artículo diario. A sus constantes insultos y faltas de respeto a quienes no piensan como ella se une una chulería propia de alguien que lo ha logrado todo en política. Aunque lo cierto es que a Velarde no le ha ido mal toda vez que se embolsa un sueldo público de casi 90.000 euros al mes únicamente por ser diputada en el Congreso. Nada mal para alguien que lleva toda su vida intentando comer del erario público andaluz. Objetivo conseguido.