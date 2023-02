Martina Velarde, líder de Podemos Andalucía y diputada podemita en el Congreso – cobra 86.000 € al año-, ha compartido en sus redes sociales un vídeo que insulta a la periodista Ana Rosa Quintana, a quien se refiere como «homófoba», «tránsfoba» o incluso «fascista». En la habitual línea podemita de señalar y perseguir a periodistas que no son afines a su régimen, Velarde ha dado un paso más y ha compartido un vídeo cargado de insultos contra la presentadora de Telecinco.

Martina Velarde, de hecho, sólo es conocida por su salario, por sus insultos y sus faltas de ortografía, y por haber sido incapaz de entregar la documentación pertinente a tiempo para que Podemos Andalucía se pudiera presentar a las pasadas elecciones autonómicas de junio del año pasado. De hecho, Podemos ha desaparecido del Parlamento andaluz por ello, y únicamente puede estar bajo las siglas de Por Andalucía, una confluencia política de izquierdas liderada por IU en la que, oficialmente, Podemos ni siquiera aparece.

Defiende la excarcelación de violadores

Martina Velarde, líder de Podemos Andalucía, defiende a toda costa la Ley del ‘sólo sí es sí’ y, por ende, los beneficios a más de 500 violadores. Y es que pese a la excarcelación de este tipo de agresores, la podemita deja patente en sus redes sociales que «no tocaba ni una coma» de una Ley Montero que sigue excarcelando y beneficiando a agresores sexuales. Con sus habituales erratas y faltas de ortografía, Velarde defiende a ultranza la chapuza judicial de Irene Montero.

«A mi (mí) no me la dais.. aqui (Aquí) solo os pronunciáis cuando queréis tumbar leyes de igualdad que avanzan en derechos. No compro ni relatos mediáticos ni de derechas. Y no, no modificaría la Ley, podéis seguir hasta el infinito», señala en sus redes sociales una Martina Velarde a la que no le vendría nada mal echar un ojo a las normas gramaticales del español.

«Conmigo pincháis hueso así que dejad de hablarme de la Ley solo sí es sí, porque si de mi dependiese no tocaba ni una coma de la Ley. Así que os lo podéis ahorrar», continúa esgrimiendo Velarde en sus redes sociales, en las que se puede ver habituales enfrentamientos con quienes no piensan como ella.