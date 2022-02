La Junta de Andalucía ha abonado desde el inicio de la pandemia un total de 423 millones de euros en ayudas a autónomos de la región, que en diciembre alcanzó un nuevo récord al alcanzar los 562.694 trabajadores por cuenta propia, más que ninguna otra comunidad autónoma en nuestro país.

La directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, Susana Romero, en declaraciones a Europa Press, ha destacado que los 423 millones responden a una «respuesta rápida y ágil» de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que ha logrado generar «confianza en la Administración» en una «situación crítica» tras la crisis sociosanitaria del Covid-19.

«En total desde el inicio de la pandemia se han resuelto de manera favorable más de 211.000 solicitudes y se ha abonado a los autónomos andaluces la increíble cantidad de 423 millones de euros. Creemos que esto es estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo», ha destacado Romero, que considera que con el actual Gobierno andaluz ha cambiado «todo» en las relaciones entre Administración y autónomos, que antes «era prácticamente inexistente».

Algo que se ha evidenciado especialmente, a su juicio, con las ayudas durante la pandemia. «Desde el primer momento nos pusimos a ello con ayudas que se tramitaron mediante un sistema absolutamente novedoso de automatización robotizada que nos permitió llegar en tiempo y forma a esos autónomos, siendo la Consejería de Empleo pionera en esta automatización», ha afirmado Romero.

Entre las medidas que se pusieron en marcha, figuran una ayuda de 300 euros, concedidas a 43.819 beneficiarios; una ayuda al alquiler que llegó a 7.551 emprendedores; una ayuda de 1.000 euros pagada a más de 64.000 solicitudes y una tarifa plana concedida a 9.616 nuevos autónomos. «Sólo de estas medidas, la Consejería de Empleo ha pagado a 125.516 autónomos más de 102 millones de euros, que han ido a parar directamente al bolsillo de los autónomos, que es donde debe estar», ha enfatizado.

Ya en 2021, se pusieron en marcha ayudas «tan importantes» como la de inicio de actividad por importe de 33 millones de euros, la tarifa plana con un incremento del crédito hasta los 18,5 millones, ayudas al mantenimiento de empleo con más de 52.000 solicitudes favorables y las ayudas a la solvencia con 39.124 solicitudes favorables para autónomos.

Cambio en las relaciones

Romero ha considerado que ha cambiado «todo» en las relaciones entre la Junta y los autónomos durante la actual legislatura. En este sentido, ha señalado que antes «existían convocatorias de ayudas que prácticamente no las solicitaba ningún autónomo, porque no estaban bien planificadas y no eran atractivas, y las que podían resultar interesantes tenían tan poca dotación presupuestaria que prácticamente no llegaban a los solicitantes».

«Cuando un autónomo pide una subvención y se la deniegan por falta de disponibilidad presupuestaria, se siente engañado, se aleja de la administración», ha subrayado la directora general, que se muestra convencida de que la situación ahora es radicalmente diferente. «Hoy en día hay una buena planificación de las ayudas, las convocatorias son rotundamente exitosas ya que el número de solicitantes es altísimo y lo más importante es que desde la Consejería de empleo se hace un esfuerzo de eficacia y eficiencia con el dinero público, de manera que ningún autónomo que haya solicitado una ayuda y cumpla los requisitos se queda sin ella, ya que buscamos los instrumentos jurídicos disponibles, a través de modificaciones de crédito, estudio de los recursos disponible, para que el dinero llegue allí donde hace falta».

Ello provoca, ha agregado, que hoy en día «el autónomo esté pendiente de las ayudas, pregunta, se asesora, porque sabe que si se convocan unas ayudas podrán resultar beneficiarios». «Esa es mi mayor satisfacción como directora general de Trabajo Autónomo, no engañar a los autónomos ni crearles falsas esperanzas, máxime en momentos tan duros como los actuales», ha enfatizado.

Andalucía, región líder en autónomos

Andalucía encabeza el ranking de autónomos a nivel nacional, una circunstancia que se explica, según Romero, con varias claves, entre ellas la ampliación por parte de la Consejería de la Tarifa plana Estatal «especialmente para los emprendedores rurales, menores de 30 años y mujeres, lo cual supuso un revulsivo para todos aquellos andaluces que querían iniciar un negocio». Mientras, para los emprendedores «que ya estaban en marcha» se ofrecieron «medidas para que modernizaran sus negocios, se digitalizaran y se adaptaran a la realidad digital y tecnológica».

«Pero desde mi punto de vista la clave de todo es la confianza y ésta se ha alcanzado mediante diversas medidas», ha destacado Romero, por ejemplo con la aprobación de «tres Decretos de simplificación administrativa que reducen la tan temida burocracia y sus plazos, y da facilidades para constituir un negocio». En este sentido ha explicado que la Consejería ha eliminado en la tramitación de sus ayudas «decenas de requisitos que suponían tramites administrativos engorrosos e innecesarios ya que la administración dispone de bases de datos que hacen innecesario la petición de cientos de papeles al autónomo».

La responsable ha subrayado también que se ha hecho «un esfuerzo en materia tributaria, reduciendo impuestos al autónomo», por ejemplo el IRPF, y el impuesto de donaciones se ha eliminado el impuesto de sucesiones, convirtiendo a Andalucía en una de las comunidades con menor presión fiscal».

«Los incentivos actualmente son acordes con los problemas reales a los que se enfrentan los autónomos y eso hace que el destino de los fondos públicos cumpla su cometido, que no es otro que paliar los posibles problemas a los que se enfrentan los autónomos -bien sea por una necesidad de conciliar, de adaptarse digitalmente o necesitar ayuda en el inicio de su negocio- y por último se ha creado confianza en la Administración», ha resumido Romero, que cree que ello «hace que las personas que quieran emprender vean a Andalucía como una tierra seria y amable genera que confianza para emprender, que ayuda, que escucha», ha señalado.

La información disponible dibuja un perfil del autónomo andaluz que se dedica mayoritariamente del sector servicios (75%) «como consecuencia de las características intrínsecas de nuestra comunidad», ha comentado Romero. Dentro del sector, además, «están pujando muy al alza los emprendores jóvenes menores de 30 años, cuya actividad tiene un carácter tecnológico y que están innovando con mucho talento», ha destacado. Asimismo, tienen especial importancia el sector agrícola (13%) y la construcción (9,2%). Los datos indican además que los autónomos andaluces «tienen un alto potencial como empleadores». «Actualmente se está observando un aumento del número de empleados contratados por autónomos», ha advertido Romero.

Siguiente paso: la digitalización

Junto a las medidas para hacer frente a la pandemia, Romero ha puesto en valor las ayudas puestas en marcha para la digitalización, destinadas «tanto a la implantación y desarrollo de soluciones TIC como a la incorporación de estrategias de marketing digital». Actualmente la convocatoria se encuentra abierta, con «más de 8.000 solicitudes presentadas» hasta la fecha.

También se espera que se convoque al finalizar este mes incentivos para trabajadores autónomos que realicen actuaciones que contribuyan a la consecución de una economía verde y digital «con un presupuesto de 33 millones de euros», y también se apostará «por las medidas de conciliación subvencionando contrataciones realizadas por mujeres en riesgo de embarazo o maternidad y autónomos con hijos menores de tres años con una dotación presupuestaria de 1,6 millones», así como por la continuación de ayudas de apoyo al inicio de actividad y la ampliación de la tarifa plana.