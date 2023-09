Los guardias civiles de Almería no dan abasto con el drama de la inmigración ilegal. La ciudad andaluza es uno de los puntos más calientes de la península y los (pocos) agentes destinados allí relatan cómo es un día a día en el que la impotencia es máxima. Desde Jucil, su portavoz Agustín Leal ha explicado a OKDIARIO Andalucía este día de la marmota que sufren los guardias civiles de Almería, que ven cómo los que antes se dedicaban a traer droga a España han visto cómo es aún más rentable traficar con personas. Todo esto, con el beneplácito por omisión de un Gobierno que no sólo no hace nada sino que refuerza un efecto llamada que desde Jucil exigen parar de inmediato.

«Argelia ha abierto la mano», comienza advirtiendo Leal, que recuerda, además, que en el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) que hay en el puerto de Almería los agentes se quejan de que «gran parte de ellos probablemente sean de las cárceles argelinas: con cicatrices, con un comportamiento carcelario, desafiándoles constantemente…».

Este verano, como avanzó en exclusiva OKDIARIO Andalucía, varios argelinos se amotinaron en una embarcación de Salvamento Marítimo y los agentes que intervinieron «tenían dos patrulleras averiadas, porque no habían llegado unas piezas». «Y, aunque no estuvieran averiadas, es imposible interceptar las lanchas rápidas, que son gomas que traen hasta dos y tres motores de 300 caballos de potencia. Algunas de 10 metros de eslora. De los narcos, ya que son las que utilizan para el transporte del hachís. ¿Qué pasa? Que están cobrando los pasajes entre 8.000 y 10.000 euros, y pueden caber hasta 70 personas. Así que amortizan de sobra el viaje. Ya les sale más rentable que traer la droga».

«Y esa misma embarcación después vuelve a Marruecos a por más inmigrantes. Ha habido días que han llegado hasta la misma playa de Almería hasta diez embarcaciones. Y para cubrir todo eso hay sólo dos guardias civiles, que tienen que dejar de lado todas las labores de seguridad ciudadana para poder atender esto», asegura Agustín Leal, que lamenta que a los inmigrantes se les va trasladando en autobuses al CATE y, como el CATE de Almería está «colapsado», les llevan a Algeciras, a Málaga, a Motril y a Murcia.

«Los alcaldes de Adra y de El Ejido ya están protestando, porque hay una alarma social y un colapso de todos los servicios. Han llegado unos 3.500 a Almería sólo este verano. Y eso que sepamos», continúa Leal.

«El Gobierno no quiere escuchar»

«Desde Defensa y desde Interior no nos atienden. El otro día dijo el ministro Albares que con Marruecos no hay ningún problema. Sin embargo, los datos que tenemos desmienten eso. Sólo a Canarias, hasta un 70% de las embarcaciones que llegan salen del territorio marroquí o del Sahara, que está bajo control marroquí. O sea, Marruecos no está haciendo nada, por lo menos respecto a la costa occidental», explica Leal, que afirma que la inmigración ilegal «se está incrementando esto con unos datos preocupantes». «Ya se superan los datos de 2022 una barbaridad. Y ahora está la tendencia. En junio había algo, en julio comenzó la alerta y ahora ya se va a ir más de las manos.», lamenta el portavoz de Jucil.

«El problema está en el efecto llamada. El Gobierno dice que no pasa nada y han un efecto llamada claro. Lo hay ya desde principios de la anterior legislatura de Sánchez. No aplican la legislación que hay, tanto internacional como nacional inherente a la entrada de inmigrantes ilegales. Tenemos normativas que avalan expulsarles sin expediente salvo casos de menores de edad y mujeres embarazadas. Pero la inmensa mayoría son varones marroquíes y argelinos. Son todo hombres», explica Leal.

«Sólo un 5% de los inmigrantes se mandan de vuelta al país de origen. Y el 95% restante, cuando llegan al CATE, en menos de 24 horas están fuera. Les dan la solicitud de asilo o el visado y, aunque no esté concedido, ya les dejan marchar. Luego muchas veces no se les concede porque se demuestra que son delincuentes y ponte a buscarles por Europa. Porque con ese visado tienen la circulación libre por todo el territorio», continúa Leal.

«¿Cómo frenarlo? Lo primero, parar el efecto llamada y aplicar la legislación. Hay una sentencia del 13 de febrero de 2020 del Tribunal Supremo europeo que avala las devoluciones en caliente cuando una persona entra de manera ilegal por un punto fronterizo no acordado, en este caso una playa, la valla de Melilla, una patera que llega a un puerto… Y es que a España sólo se puede entrar por los puntos fronterizos. Y, si no, podemos devolverlos al momento. Sin expediente ni nada. Pero no se aplica», lamenta el portavoz de Jucil.

«Y luego, para colmo, no es sólo que no se aplique, es que no hay efectivos. Hay un déficit de 17.000 guardias civiles y de 15.000 policías nacionales en toda España. Estamos desbordados. En Almería estamos desbordados», relata Agustín Leal, que asegura que «el Gobierno no está haciendo su trabajo» porque «ha dado carta blanca a la inmigración ilegal».

«Y esto no es racismo». Esto es que el que entre en España tiene que entrar por un punto autorizado y se acabó. Porque tenemos que saber quién entra», continúa Leal.

«Islamistas con AK47»

Pero el mayor temor de los agentes de la guardia civil que vigilan nuestras costas es que quienes lleguen busquen atentar contra España. «La pregunta no es si pasará, la pregunta es cuándo… Y es que llegarán cuatro islamistas con cuatro AK47 y la van a preparar donde lleguen. Eso va a pasar. Porque esto es un coladero». Así de claro habla el portavoz de Jucil a OKDIARIO Andalucía.

«Llegan a plena luz del día, sueltan a los inmigrantes y se vuelven a marchar a Marruecos a por más. Y así toda la mañana y toda la tarde. Y el Gobierno mira para otro lado. Y encima el ministro Albares dice que no hay problema, que Marruecos cumple. Pero se ve que no», lamenta Leal.

«Esto ya no es un problema sólo de inmigración ilegal, es un problema delincuencial, es un problema de adaptación. Esto influye en todo. Influye hasta en la sanidad. ¿Qué sanidad vamos a tener en 10 años? Si esta población empieza a entrar, entrar y entrar sin ningún control, ¿cómo vamos a garantizar el sistema sanitario? Y yo no digo que no se les atienda. Yo te hablo desde los datos, la objetividad y el sentido común.

Esto afecta a todo, es un colapso total», continúa el portavoz de Jucil, que recuerda que es el propio Ministerio de Igualdad el que afirma que el 45% de los asesinatos de mujeres son a manos de extranjeros.

«Y ahí no se está contabilizando por ejemplo un argelino que tiene la nacionalidad. Ese no cuenta. Pero es que es otra cultura, otra forma de ver las cosas y otra forma de ver a la mujer», argumentan en Jucil, desde donde lamentan que «la mayoría de los medios están callados».

«Se ha perdido el principio de autoridad en la calle. El Gobierno no hace nada en políticas de seguridad y el futuro son las políticas de seguridad. Ya lo estamos observando», concluye Leal.