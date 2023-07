Juanma Moreno: «No puede ser que el que mande en España sea un prófugo de la Justicia»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz (PP-A), ha ratificado este jueves la figura de Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares y candidato a la Presidencia del Gobierno. Para Moreno, Feijóo es «sin lugar a dudas», el presente y futuro del Partido Popular. Además, Moreno ha cargado contra una situación actual que pasa porque un «prófugo» de la Justicia, como es Carles Puigdemont, es quien tiene la llave de la gobernabilidad de España.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz, Moreno, preguntado sobre por dónde pasa el futuro del PP, ha respondido tajantemente que, sin lugar a dudas, por Núñez Feijóo, que «ganó un congreso hace 15 meses» y se ha presentado sólo en unas elecciones después de una situación muy «convulsa interna del partido».

«Ha unido el partido, lo ha cohesionado, lo ha pacificado y a las primeras elecciones a las que se ha presentado ha ganado. No existe ningún caso en la historia del PP así», ha indicado Moreno, quien ha recordado que ha habido candidatos a la Presidencia del Gobierno en el PP que hasta la «tercera vez no han ganado unas elecciones y no han podido, por tanto, ostentar el Gobierno».

Ha agregado que Núñez Feijóo, «a la primera ha ganado» y, por tanto, «es el presente y el futuro del Partido Popular para España». Juanma Moreno ha confiado en que impere el «sentido común» y quien ha ganado las elecciones generales del pasado domingo, Núñez Feijóo, pueda ser investido como presidente del Gobierno.

A este respecto, ha manifestado que está «de acuerdo con lo que dicen dirigentes socialistas históricos» sobre que el PSOE no debería pactar con Junts, formación liderada por Carles Puigdemont, «un prófugo de la justicia», para una posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en la nueva legislatura.

Puigdemont

Ha manifestado que en esta «situación complejísima» después de las elecciones, no puede ser que el que «mande en España» sea un prófugo de la justicia, una persona que está fuera de España y perseguido por la justicia, por declarar él personalmente, unilateralmente, la independencia de Cataluña y romper la Constitución.

«Si una persona que está buscada por la justicia es la que va a mandar en España, es que a España, previsiblemente, no le va a ir bien. No tiene ningún sentido común ni es razonable», ha apuntado Moreno, para quien muchos ciudadanos que de buena fe hayan votado al PSOE «se van a quedar sorprendidos de que pueda darse la paradoja de que aquellos que quieren destruir España y que le vaya mal» sean los que «manden» en el país.

Ha confiado en que «el sentido común impere» y que quien ha ganado las elecciones, quien es el preferido de los ciudadanos españoles, Alberto Núñez Feijóo, sea presidente del Gobierno. Ha añadido que el PSOE tendría una «magnífica oportunidad de apoyar esa investidura, de hacer un acuerdo de carácter constitucional y de volver a ese espíritu de concordia que tanto nos ha ayudado al conjunto de los españoles y evitemos así la influencia de populismo de un lado y otro».