Intxaurrondo (TVE) criminaliza a la Guardia Civil y Jucil estalla en directo: «¡Eso es mentira!»

El portavoz de Jucil, Agustín Leal, ha destrozado este lunes a la presentadora Silvia Intxaurrondo en su programa en TVE. Leal no ha podido más y ha terminado estallando ante las «mentiras» que Intxaurrondo estaba lanzando en su intento de criminalizar el trabajo de los agentes de la Guardia Civil contra el narcotráfico. «¡Eso es mentira!», ha exclamado Leal antes de explicar realmente lo que ha sucedido y de exigir la dimisión del responsable: Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior.

La vocera del Gobierno Silvia Intxaurrondo criminaliza a la unidad antidroga desmantelada por Marlaska y un policía la pone en su sitio: "¿A quién beneficia el tráfico de drogas en Andalucía y que el OCON Sur haya desaparecido?". RTVE manipuladora.pic.twitter.com/eVGaktioqE — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) February 12, 2024

Intxaurrondo entrevistaba este lunes en su programa matinal al portavoz de Jucil, Agustín Leal. Antes de preguntarle, la presentadora decía lo siguiente: «Hablemos del desmantelamiento del Ocon-Sur. Se han publicado distintas afirmaciones sobre los métodos de nula legalidad que pudieron llegar a usar varios miembros de esta unidad. Estaban hablando de balizas ilegales, se estaba hablando de serios problemas internos de la unidad, no sé si es eso lo que obliga a desmantelar el Ocon-Sur y lo que hace que no se vuelva a recomponer después. Lo digo porque son informaciones que ya han sido publicadas en numerosos medios de comunicación y al parecer se habla desde irregularidades como detener a inocentes hasta un balizamiento ilegal para un seguimiento que no estaba autorizado por un magistrado».

Ante ello, Leal no ha podido aguantar y ha dejado las cosas claras a la presentadora: «Bueno, ¡eso todo es mentira! Eso todo surge a raíz del cese y disolución del Ocon-Sur por parte del ministro Marlaska y que las asociaciones empezamos a pedir explicaciones. Están buscando una disculpa para apuntalar la desaparición de esta unidad. La pregunta es: cuando se comete un delito, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia el tráfico de drogas en Andalucía? ¿Dónde están las miles y miles de hectáreas que donde plantan el hachís y a quién pertenecen? El Ocon-Sur estaba haciendo daño a la incautación de droga y a quienes se enriquecen ilícitamente con el hachís. ¿A quién beneficia que el Ocon-Sur haya desaparecido? ¿Quién celebraba con champán la desaparición del Ocon-Sur? Esa es la pregunta. Por eso exigimos la fulminante dimisión de Marlaska. Y, si no, el Presidente Sánchez le tiene que cesar».