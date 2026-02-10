Un inmigrante ilegal adulto pasa un año en un centro de menas y cobra 27.000 € en ayudas para menores

Un inmigrante ilegal marroquí ha sido condenado por hacerse pasar por menor de edad para beneficiarse durante más de un año de los recursos públicos destinados a los menas en Ceuta. El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dictado una sentencia firme contra el acusado, I.Ch., por un delito de falsificación de documento público y fraude de subvenciones. Sin embargo, no el hombre no será expulsado y su pena ha quedado suspendida pese a haber pasado

El marroquí accedió de forma ilegal a Ceuta el 17 de mayo de 2021, durante la entrada masiva que desencadenó la crisis fronteriza con Marruecos, y presentó una carta de identidad falsa en la que afirmaba haber nacido en julio de 2004. Esta falsedad le permitió ser reconocido como menor no acompañado y residir durante 390 días en el centro de Piniers, percibiendo ayudas por valor de 27.300 euros.

Según recoge la sentencia, el acusado tenía en realidad tres años más de los que declaró y ocultó intencionadamente su verdadero pasaporte marroquí, en el que constaba su fecha real de nacimiento: 2001. Fue finalmente descubierto en Córdoba, cuando intentó renovar su autorización de residencia. La Policía Nacional comprobó su identidad real tras contactar con la embajada española en Marruecos.

No será expulsado y su pena queda suspendida

El condenado ha reconocido los hechos y aceptado una pena de 1 año, 9 meses y 1 día de prisión, además de una multa de 9 meses con una cuota diaria de 3 euros. No será expulsado del territorio peninsular tras alegar arraigo, y la pena ha quedado suspendida por tres años.

Este caso no es aislado. La Audiencia de Ceuta ya ha emitido varias condenas similares contra adultos que han utilizado documentación falsa para acceder a los beneficios reservados a menores extranjeros no acompañados. Desde Abogados Cristianos y otras entidades se alerta del efecto llamada que genera esta situación y del daño económico al sistema de acogida.