Un hombre con más de 30 antecedentes amenazó con un cuchillo a los asistentes de una procesión en Granada

Un hombre de 45 años con más de una treintena de antecedentes fue detenido durante la madrugada del pasado Jueves Santo en el centro de Granada después de sembrar el pánico al amenazar con un cuchillo a varias personas que participaban en una procesión. La intervención policial evitó que el individuo siguiera alterando unos festejos marcados por la gran afluencia de público en pleno corazón de la ciudad. Fuentes de la Policía Nacional aseguran a OKDIARIO Andalucía que el hombre es de nacionalidad española y que, en principio, se descarta que el ataque estuviera relacionado con un delito de odio hacia los cristianos.

Los hechos se produjeron en plena celebración de la Semana Santa granadina, en una noche de gran presencia de vecinos, turistas y cofrades en las calles del distrito Centro. Según la información facilitada, el ahora detenido protagonizó varios desórdenes públicos que generaron una fuerte inquietud entre quienes se encontraban en la zona siguiendo las procesiones o trabajando en los establecimientos abiertos durante la madrugada.

La primera alerta llegó a raíz de la amenaza que el hombre habría dirigido a un empleado de un negocio de hostelería. A partir de ese momento, las patrullas de seguridad ciudadana fueron movilizadas para tratar de localizar cuanto antes al sospechoso y evitar que la situación fuera a más en un momento especialmente delicado por la concentración de personas en el centro de la ciudad.

Mientras los agentes se desplazaban al lugar, recibieron además nuevos avisos que apuntaban a que una persona con las mismas características también había amenazado a varios participantes de una procesión. Esa información permitió a los policías recopilar detalles sobre la apariencia y la vestimenta del individuo para estrechar el cerco y acelerar su localización.

La intervención resultó especialmente rápida gracias al dispositivo especial de Semana Santa, conocido como Operación Nazareno, que estaba desplegado precisamente para reforzar la seguridad durante unos días de máxima afluencia en las calles de Granada. Minutos después de recibirse los avisos, una patrulla localizó a un hombre cuyas características coincidían plenamente con las descritas por los testigos.

Según fuentes policiales, el sospechoso llevaba gorra blanca, un pañuelo blanco y negro al cuello, además de chaquetón y pantalones de color blanco. Una vez interceptado, los agentes procedieron a inmovilizarlo y registraron sus pertenencias. Fue entonces cuando localizaron, oculto a la altura del pecho y escondido en el chaquetón, el cuchillo con el que presuntamente había amenazado a varias personas.

El arma blanca intervenida era un cuchillo metálico de 22 centímetros de longitud. Tras la detención, los agentes continuaron recabando información sobre lo sucedido y tomaron manifestación a varias de las personas amenazadas, entre ellas el trabajador del establecimiento hostelero y participantes de la procesión a los que el arrestado habría intimidado durante la madrugada.

El detenido, que cuenta con más de una treintena de antecedentes policiales previos por hechos de distinta naturaleza, ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial, mientras se esclarecen por completo las amenazas que presuntamente realizó durante una de las noches más señaladas de la Semana Santa granadina.