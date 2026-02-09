Hamed quiere prohibir a Vox como partido político: «No podemos permitir que estén en las instituciones»

La islamista Fatima Hamed, vicepresidenta segunda de la Asamblea de Ceuta y líder de MDyC (Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía), ha cargado contra Vox tras los buenos resultados que el partido ha cosechado en Aragón. «Lo peor de todo, sin ninguna duda, es que se normalice que la extrema derecha, los fascistas, estén en nuestras instituciones como si fueran una fuerza democrática más. NO SE PUEDE PERMITIR», ha señalado la mujer que lidera un partido bajo la lupa, entre otras cosas, por presuntos pagos de sus diputados al narcotráfico así como sus lazos con el narcotúnel encontrado en la ciudad autónoma hace unos meses.

Hamed suele cargar contra Vox a través de sus redes sociales, donde suele mostrar su clara intención de prohibir al partido. De hecho, fue ella quien promovió y logró que Santiago Abascal fuera declarada persona non grata en la ciudad autónoma.

Y lo peor de todo, sin ninguna duda, es que se normalice que la extrema derecha, los fascistas, estén en nuestras instituciones como si fueran una fuerza “democrática” más. NO SE PUEDE PERMITIR. — Fatima H. Hossain🔻🇪🇸 (@FatimaHHossain) February 8, 2026

«Los judíos, durante décadas, durante miles de años, han querido exterminar a los profetas, a toda persona en la faz de la tierra que no sea hebrea. De hecho, hermanos musulmanes, los judíos dicen que son el pueblo elegido. Juro por Dios que nos vais a temer hasta el día del juicio final. ¡Allahu akbar!», señaló un hombre en un acto en 2014 promovido por Hamed, quien sostenía el megáfono y quien alentaba a las masas tras estas palabras con el grito «¡Allahu akbar (Dios es el más grande)!».

Esta manifestación, convocada por Fatima Hamed, se celebró a las puertas de la Delegación del Gobierno en Ceuta en julio de 2014; y además de estas amenazas, se escucharon muchas otras proclamas tanto contra el Estado de Israel como contra el pueblo judío.

Los lazos de Hamed con el islamismo más radical y xenófobo no quedan ahí. La líder de MDyC fue fotografiada junto a Tarik Ramadan, nieto del fundador de los Hermanos Musulmanes, la organización política más antigua del mundo musulmán, de marcado tinte radical, y referente del islamismo más radical.