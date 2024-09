El Gobierno amenaza a Andalucía con no dar fondos para vivienda si no cede al intervencionismo sanchista

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha advertido este jueves de que las comunidades autónomas que no cumplan con la Ley de Vivienda no recibirán financiación estatal para sus políticas de vivienda. Una amenaza que desde la Junta de Andalucía tildan de «inaceptable», ya que supone un «chantaje» a las comunidades autónomas para que se sumen a su propuesta intervencionista de la Ley de Vivienda.

«Las manifestaciones de la ministra son inaceptables y la prueba más clara del afán intervencionista del Gobierno de Sánchez», explican a OKDIARIO Andalucía fuentes del Ejecutivo de Juanma Moreno. Y es que Andalucía ya aplica las leyes aprobadas, como no puede ser de otra manera, pero no se va a plegar ante medidas que no son de obligatorio cumplimiento como las zonas tensionadas o la limitación de los precios del alquiler «por muchas amenazas que recibamos».

Esas partidas se la han ganado las comunidades autónomas por asumir la gestión de una competencia tan sensible como es la vivienda. Además, desde la consejería de Fomento aseguran a este periódico que no sólo no van a aplicar estas medidas intervencionistas, sino que ni siquiera hay ayuntamientos que les soliciten ponerlas en práctica en sus ciudades. Y esto se debe a que «tenemos ejemplos claros en toda Europa de que estas políticas no funcionan y que causan el efecto contrario al deseado: dispara los precios, retrae la oferta y desprotege al propietario», explican las mismas fuentes.

Amenazas y chantaje

La ministra Isabel Rodríguez ha explicado este jueves que se está trabajando ya en el Plan Estatal de Vivienda y que el conjunto de las comunidades efectúan su política de vivienda con una financiación del Estado del entorno del 70%-75%. «Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la Ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la Ley», ha asegurado.

La ministra ha afirmado que «no puede tratar por igual» a aquellas regiones que están haciendo esfuerzos para cumplir la Ley de Vivienda para ayudar a sus ciudadanos que a aquellas que, «por atacar al Gobierno», se muestran «insumisas» con el cumplimiento de la normativa.

«Y, por tanto, la propia Ley me faculta a, de manera extraordinaria, trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos», ha subrayado. Rodríguez ha afirmado que el problema de la vivienda «no va de pelearse con el Gobierno».