Gavira (Vox Andalucía): «No negamos la violencia que sufren las mujeres, que lo tengan todos claro»

Manuel Gavira, portavoz de Vox Andalucía, ha querido dejar clara este miércoles la posición de su partido respecto a la denominada violencia de género. «No negamos la violencia que sufren las mujeres, que lo tengan todos claro», ha aclarado Gavira, que explica que el problema real es que pese al «despilfarro» el dinero no llega a las víctimas. Además, critica que la izquierda sólo hable de este tipo de violencia cuando el hombre agrede a la mujer, y pone como ejemplo la violencia entre lesbianas u homosexuales.

«Todos los recursos que se están poniendo por parte de las administraciones, de la estatal y de la autonómica, para solucionar este problema… ¿Están dando resultado? La respuesta es no. Lo vemos cada día», ha señalado Gavira en una entrevista concedida a Siete. «La Ley de violencia de género es una Ley que, a nuestro juicio, con todos esos órganos que crea, no está dando resultado. ¿Es posible reformar las normas que regulan todo el tipo de violencia que se produce en el ámbito familiar?», se ha preguntado el portavoz de Vox en Andalucía, que ha asegurado que «queremos una norma que englobe todo tipo de violencia. ¿Si es una violencia entre lesbianas o de homosexuales? No se recoge en la norma. ¿Si un nieto pega o asesina a su abuelo? Tampoco».

«Y no entro a hablar del despilfarro que supone el negocio de la violencia de género. Y a las víctimas no llegan», ha continuado analizando Manuel Gavira, que sobre todo ha querido dejar muy claro que desde Vox no niegan, bajo ningún concepto, que exista la violencia contra la mujer.

Cabe recordar que una de las principales promesas de Vox pasa por acabar con los chiringuitos de todo tipo. Entre ellos, por supuesto, aquellos relacionados con la denominada violencia de género. De ahí que Gavira haya querido matizar que la violencia contra la mujer no la niegan desde Vox.