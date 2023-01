García-Zaragoza: «El futuro de la industria naval andaluza necesita una apuesta en firme por la formación»

El hálito negativo en el que se ha visto durante años envuelta la formación en Andalucía, ha afectado a sectores tan importantes como el naval, que han visto cómo algunos cursos se quedaban vacíos, a pesar de suponer empleo directo. La falta de información e implicación por parte de los gobiernos socialistas dejaron una huella que está costando ser borrada. Sin embargo, en los últimos años, el trabajo del Gobierno de la Junta de Andalucía en formación y reconocimiento de la industria da la mano al sector naval, promoviendo un futuro esperanzador que supondrá la creación de numerosos puestos de trabajo en Andalucía.

José Luis García-Zaragoza, presidente del Clúster Marítimo Naval de Cádiz, recibe a OKDIARIO en Cádiz capital, tras una vida profesional entregada al sector aeronáutico y naval, dedica su jubilación a internacionalizar, desestacionalizar y trabajar con ahínco por una industria naval que dirige a Andalucía a los primeros puestos del ránking naval a nivel mundial. El clúster, aúna a 55 socios, empresas e instituciones, que juntas impulsan a un sector que, desde hace 4 años, cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía.

P: En los últimos cuatro años Andalucía ha experimentado un cambio sustancial en el sector empresarial y económico ¿en qué ha favorecido al sector naval?

R: En estos últimos cuatro años lo que se ha dado ha sido una constatación de que es necesaria la industria. Ya la Comunidad Económica Europea ha decidido que quiere llegar a unos estándares de industria, que ha estado menospreciada, y quiere que llegue al 20 por ciento. En ese sentido, la Junta de Andalucía ha cogido la misma idea, europea, de que la industria es absolutamente necesaria. Y lo que está haciendo es simplificar toda la burocracia que significa este ámbito. Yo creo que esos son los cambios fundamentales que se han experimentado en estos últimos años, la mentalización de la importancia de la industria y la simplificación de la burocracia.

P: ¿Qué significa el sector naval para Andalucía?

R: La industria naval significa para Andalucía el 1,3 por ciento del PIB andaluz y da empleo, de forma directa, aunque es muy fluctuante, a 14.500 personas. Tiene una importancia grande, especialmente en el área de la provincia de Cádiz, que agrupa entorno al 65 por ciento de todo el trabajo.

P: La formación experimentó durante varios años en Andalucía momentos oscuros, los cambios llevados a cabo en los últimos tres años, han favorecido la formación en el sector naval.

R: La formación ha estado muy parada, por desgracia, porque ha estado muy sensible, con muchos problemas, mucho oscurantismo. Sí que estamos notando ahora una transformación, la formación es absolutamente necesaria. La industria naval está experimentado unos momentos en los que se avecina gran cantidad de trabajo y se necesita de la formación para cubrir la carga de empleo. Desde el clúster seguimos trabajando, junto a la Junta de Andalucía, por promover la formación, que los jóvenes se formen en este ámbito que tiene futuro en nuestra región y que necesita copar puestos de gente preparada. Aunque aún quedan cambios por hacer, ya que hay ámbitos que no están recogidos, hay que hacer una formación a la carta de las necesidades de la industria, de las empresas que contratarán a esos futuros empleados. Aquí entra en juego el trabajo del Gobierno central también, ya que los listados se han quedado, en muchos casos, anticuados. Además, es muy necesario, es imprescindible, informar, que no se queden cursos vacíos. Ya han fracasado algunas formaciones porque no se ha apuntado nadie. En la situación de desempleo que vivimos, especialmente en la provincia de Cádiz, hay que hacer un sobre esfuerzo porque los jóvenes conozcan las posibilidades que tienen. Hay que seguir intentando borrar ese hálito negativo que continua rodeando a la formación y apostar por ella y por los resultados que puede tener en sectores tan importantes como el naval.

P: ¿La provincia de Cádiz sigue siendo, como algunos la han venido a llamar «la abandonada», en lo que a apuesta de las distintas administraciones se refiere?

R: No conozco la problemática en otros sectores, lo que sí que es cierto es que la provincia de Cádiz, tiene una posición estratégica, por su ubicación geográfica, tiene saliente mediterránea y atlántica. Y al estar apartada por el tema de las comunicaciones se ve afectada. Siempre pongo el ejemplo, y además este año hemos estado en el Puerto de Algeciras y he podido hablarlo con el Presidente de la autoridad Portuaria de Algeciras, Gerardo Landaluce, la enorme capacidad que tiene el Puerto de Algeciras. Tanto como se está hablando del Corredor Mediterráneo, creo que es un error, se está olvidando uno de los puntos fundamentales que es Algeciras, existe un problema con las conexiones ferroviarias que habría que solucionarse para impulsar el enorme trabajo y potencial de este Puerto.

P: El clúster está trabajando en internacionalizar el sector naval andaluz, podría decirme ¿qué pasos están dando en el futuro del sector en nuestra región?

R: Estamos absolutamente en esa idea de internacionalizar el sector. Nosotros somos conscientes de que, en toda la zona de Andalucía, el sector tiene una enorme capacidad y una gran potencia, en este sentido somos un referente, por lo que desde el Clúster trabajamos en dar a conocer estas capacidades a nivel internacional, acudir a los mercados internacionales y atraerlos aquí.En esta línea, se ha creado en el seno del Clúster el HUB-Hispano Saudí. queremos aprovechar la capacidad de inversión del Gobierno de Arabia Saudí.

P: ¿Podría ser esta la vía para desestacionalizar el sector?

R: Es una de las soluciones, obviamente no hay una sola solución. La industria naval es la industria 1.0, es decir, hay trabajo, no hay trabajo. Esta es uno de los grandes problemas, los picos y valles de cargas de trabajo. Lo que hay que hacer es, por un lado, ir a buscar esas compañías que están con la empresa tractora sean capaces de buscar trabajo más allá de la empresa tractora. Diversificando los trabajos, yendo al exterior. Y de otro lado, Navantia y Dragados está ampliando y ha creado la comisión de energías renovables. Estamos hablando de que, con las perspectivas que tenemos ahora mismo, ya tiene contratados 500 millones para próximo año. Y las perspectivas para 2024, son de estabilidad. Con lo cual se hace esencial cubrir esas necesidades de formación de las que hemos hablado anteriormente, para poder cubrir las especialidades que se esperan necesitar.

P: ¿Cómo considera que es posible hacer llegar a los jóvenes que tienen esas posibilidades laborales con esa formación?

R: Creo que primero habría que hacer una campaña de concienciación y con el boca a boca. Que conozcan que hay esas expectativas de trabajo y las posibilidades que les ofrece la formación en el sector naval. La industria naval les ofrece posibilidades laborales reales, con seguridad y cobrando buenos sueldos. Afirmando que es una apuesta de futuro laboral. De hecho, los convenios que se han hecho en los últimos años, están llevando a cabo una labor de ir atrayendo a los jóvenes hacia el sector naval. Años atrás hubieron cursos de formación que se quedaron vacíos y se está, poco a poco, consiguiendo que esto no vuelva a suceder.

P: Si hablamos de 5 años vista… ¿cómo ve el futuro de la industria naval en Andalucía?

R: Lo veo absolutamente esperanzador. Con una expectativas laborales magníficas. Ahora mismo, a medio plazo, tenemos todo el tema de la sexta corbeta en Arabia Saudí, el BAN (Buque de Acción Marítima) para la armada española, un patrullero de altura para la marina Real de Marruecos, todos los contratos de energía eólica, entre otros proyectos. Para 2024 se está hablando de no sólo llevar a cabo reparaciones, sino de hacer grandes modificaciones.

P: ¿Qué necesita la industria naval para poder ser realmente un motor de impulso de la economía en andaluza?

R: Obviamente necesitamos tener más estabilidad de trabajo, y eso es una tema de aunar fuerzas, trabajar la industria de las instituciones para estabilizar la situación y las cargas de trabajo. Es justamente esa la labor que hacemos desde el clúster, aunar conocimientos, aunar empresas e instituciones y fortalecer la industria naval.