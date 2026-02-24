El ex alcalde acusado de acoso sexual a un menor: «Tengo las puertas abiertas del PSOE para volver»

Diego Manuel Agüera, recién dimitido alcalde de La Algaba (Sevilla), ha asegurado este martes que es «sabedor de que más pronto que tarde» su «honor e imagen» serán «reparados» tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por un empleado municipal por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. El ex regidor, que también ha pedido la suspensión cautelar de militancia voluntaria en el PSOE-A, sostiene que no le cabe «ninguna duda» de que tendrá «las puertas abiertas» del partido ante una posible vuelta.

Agüera ha trasladado su versión en un comunicado en el que agradece a la organización política su «apoyo» durante sus años de militancia, una etapa que califica de «ejemplar» y «activa». En ese escrito, además, afirma que, siguiendo los consejos de su familia y de su abogado, se va a centrar «exclusivamente en desmontar las falsedades que se están vertiendo sobre mi persona». A la vez, subraya el impacto personal de lo ocurrido: «Estos pasos, como pueden imaginar, me causan un profundo dolor, ya que están provocados por la injusticia que genera una mancha tan grande como falsa en mi honor», añade.

En paralelo, el PSOE-A ha explicado públicamente el alcance de la medida. El secretario adjunto de Organización, Alejandro Moyano, ha señalado en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla que ha sido el propio Agüera quien pidió «la suspensión cautelar de militancia voluntaria» para, igual que con su renuncia a la Alcaldía, «no dañar a su ayuntamiento, a su equipo de gobierno, a la gestión que estaba realizando en La Algaba».

Fuentes próximas al caso han indicado, además, que Agüera no sólo ha renunciado a la Alcaldía, sino también a su acta de concejal, y que ha abandonado igualmente la secretaría general del PSOE a nivel local. El ahora exalcalde considera «lastimosas» estas decisiones, al defender que se han producido «sin que exista un procedimiento penal incoado contra mi persona», aunque sostiene que las ha adoptado con la finalidad de proteger a su familia y el «buen nombre e imagen» del municipio.

En su comunicado, Agüera añade que este mismo martes ha roto también «los vínculos» que en los últimos años lo unían a la Diputación de Sevilla, donde ejercía como presidente de la Sociedad Sevilla Activa, según han enmarcado fuentes próximas al caso. Con todo, insiste en que su prioridad pasa ahora por defender su imagen y rebatir las acusaciones mientras avanza el recorrido de la denuncia.