Esto es lo que dicen PP y Vox sobre un posible pacto de gobierno en Sevilla

Esta semana ha salido a la luz una información que aseguraba que PP y Vox habían alcanzado un pacto de gobierno para el Ayuntamiento de Sevilla, algo que OKDIARIO Andalucía puede desmentir tajantemente tal y como han confirmado desde ambas formaciones. Sin embargo, cabe destacar que, una vez hemos hablado con sendos partidos, las informaciones entre uno y otro son más bien diferentes. Mientras que Vox asegura que hay conversaciones, en el PP desmienten categóricamente negociaciones en este sentido.

Fuentes del PP aseguran a OKDIARIO Andalucía que «ni la dirección nacional del PP, ni la dirección autonómica del PP de Andalucía, ni el PP de Sevilla ni el gobierno del Ayuntamiento de Sevilla han mantenido ninguna reunión con Vox. No existe ningún pacto y no existe ningún texto de un acuerdo que no existe». En este sentido, las mismas fuentes añaden que «el Ayuntamiento de Sevilla tiene un gobierno que aporta seguridad y que trabaja por el interés general».

PP: «No hemos mantenido ninguna reunión con Vox»

«Ni la dirección nacional, ni la autonómica, ni el Gobierno de Sevilla están en negociación con Vox y no hay ningún pacto previsible», señalaba por su parte Borja Sémper, portavoz del PP, en unas declaraciones en el Congreso de los Diputados.

Pero las informaciones que llegan a este periódico desde Vox son bien distintas. La formación que en Sevilla lidera Cristina Peláez también confirma que «no hay ningún pacto suscrito ni ningún acuerdo firmado»; sin embargo, sí admiten que «hay negociaciones en curso que en nuestra opinión van por el buen camino». Con ello, desde Vox inciden en que ellos no se dejan «condicionar por calendario electoral alguno». «Parece que el PP quiere retrasar esto hasta después de las europeas», añaden.

Vox: «Las negociaciones con el PP van por el buen camino»

De este modo, pocas cosas quedan claras, ya que cada partido dice una cosa. Mientras que desde el PP niegan tajantemente que se estén produciendo conversaciones para alcanzar un acuerdo de gobierno en Sevilla, desde Vox aseguran que estas negociaciones sí que se están dando y que, además, «van por buen camino».

Juanma Moreno se pronuncia

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado que el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, le ha trasladado, en una conversación que mantuvieron este lunes, que no hay «ningún acuerdo político» con Vox en el Ayuntamiento de la capital y que su intención es seguir gobernando «en minoría», puesto que el Partido Popular no cuenta con mayoría absoluta.

En declaraciones a los medios de comunicación en Madrid este martes, con motivo de su asistencia al Comité Ejecutivo Nacional del PP, Juanma Moreno ha añadido que el alcalde le ha transmitido también que, en relación con el presupuesto municipal, ha conversado con todos los grupos del ayuntamiento.

«Una cosa es una conversación puntual sobre un presupuesto y otra cosa un acuerdo político», ha indicado Moreno, quien ha instado a Vox a que «enseñe» el supuesto acuerdo del que habla. «A mí no me consta que haya ningún tipo de acuerdo político. Por supuesto, por escrito no hay ninguno, si no, que lo enseñé, y verbal, tampoco lo hay», ha recalcado.

Ha agregado que la intención del alcalde es «seguir trabajando en minoría», y ha indicado que se echa en «falta» un PSOE que ayude a «desbloquear» la situación presupuestaria del ayuntamiento. «Tanto habla de que estamos en manos de Vox, pero no es capaz de desbloquear la situación, en este caso presupuestaria, que tiene el Ayuntamiento de Sevilla», ha dicho. Por ello, el presidente del PP andaluz ha apelado «al sentido de la responsabilidad del PSOE».