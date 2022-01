El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha defendido desde la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que desde este miércoles se celebra en el recinto ferial Ifema de Madrid, la «sensatez» y el «sentido común» que su partido ha venido demostrando en el Parlamento de Andalucía.

En una distendida conversación con el periodista de OKDIARIO Álvaro Ojeda, Espinosa de los Monteros ha sostenido que «Vox ha sido el partido más responsable» de toda la Cámara autonómica, ya que «ha aprobado todo lo que merecía la pena aprobar, y como no se ha cumplido el pacto que tenía la Junta con nosotros se ha quedado sin presupuestos. Con posterioridad se le han aprobado otras cosas y creo que somos el partido más sensato y con más sentido común del Parlamento andaluz».

Respecto al posible adelanto electoral en la comunidad, el portavoz de Vox no se atreve a «poner fechas»: «Es verdad que ayer (por el miércoles) Juanma Moreno empezó a mostrar un poco de temor al decir que si en febrero continúa el bloqueo tomará una decisión», pero el Parlamento de Andalucía «no está bloqueando en absoluto». «Convoque o no las elecciones, creo que Vox sacará un resultado extraordinario», ha vaticinado.

Pedro Sánchez, desaparecido

Preguntado por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este Fitur 2022, la segunda feria de turismo más importante del mundo, Espinosa de los Monteros ha sido tajante: «Yo he venido a Fitur desde pequeño, desde hace más de 40 años, y he visto pasar por aquí a personalidades muy importantes, españolas y extranjeras. Que no esté el Gobierno en pleno es signo de que no respetan ni cuidan ni valoran ni aprecian uno de los sectores económicos más importantes» de nuestro país.

«España», ha proseguido «es el segundo país en ingresos por turismo del mundo, después de Francia». «Lo que tenemos aquí es una auténtica potencia y hay que cuidarla mucho más de lo que la cuidan nuestros gobernantes», ha lamentado el ‘número 3’ de Vox.

El diputado ha cargado contra Sánchez por sus ataques al «turismo», por lo que considera lógico que el presidente del Gobierno evite apariciones públicas. «Tiene pitos donde quiera que vaya porque está destrozando España. Está haciendo daño al turismo, está haciendo daño al sector primario como es la agricultura, la ganadería, la pesca o la caza, y está haciendo daño al sector industrial en su conjunto. Es muy difícil que alguien le apoye», ha manifestado.

Respecto a los chantajes de Bildu a Sánchez, exigiendo la liberación de todos los presos de ETA -casi 200- para garantizar su continuidad en Moncloa, Espinosa de los Monteros ha apuntado que es «de las cosas más asquerosas que he visto, pero cuando un Gobierno como éste se ha dedicado a blanquear a la facción política del grupo terrorista ETA, ahora ya cualquier cosa es normal. Si María Chivite gobierna en Navarra gracias a los ‘bildutarras’ y el presidente Sánchez gobierna en España gracias a los ‘bildutarras’, no me extraña que ahora pidan soltar a todos los presos. Ya los han ido acercando a todos y para la legislatura que viene, si depende de ellos, los soltarán a todos», ha advertido.

Por último, cuestionado por si Sánchez logrará culminar su legislatura, el portavoz de Vox se ha mostrado claro: «No creo que aguante. Pero no por él, que tiene ganas de aguantar hasta el final, sino porque el Gobierno Frankenstein que ha formado es muy endeble y tiene los pies de barro».

Asimismo, y de cara a las próximas elecciones generales, Espinosa de los Monteros ha vaticinado un buen resultado para Vox: «España no se merece un Gobierno como el que tenemos ni una izquierda sectaria, cainita y agresiva».