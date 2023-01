Espadas no cree que la corrupción lastre al socialismo andaluz en las municipales: «PSOE es mucho PSOE»

En el PSOE de Andalucía (PSOE-A) viven en una realidad paralela en la que no se investigan 130 tramas de corrupción socialista, en la que los socialistas no desfilan por las prisiones andaluzas y en la que ex presidentes de la Junta como José Antonio Griñán o Manuel Chaves no han sido condenados. Y es que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se ha mostrado este miércoles convencido de que su partido va a «ganar» las elecciones municipales del próximo 28 de mayo en Andalucía, partiendo de la premisa de que el PSOE andaluz «es mucho PSOE», y los alcaldes con los que ha contado el partido en este mandato recogerán los «frutos» de su «buena gestión».

Así lo ha trasladado el dirigente socialista en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A, en Sevilla, antes de mantener una reunión con los ocho secretarios provinciales del partido en Andalucía en el marco del «plan de trabajo» que prevé seguir la formación en los próximos meses y hasta las referidas elecciones municipales, y también de cara al nuevo periodo de sesiones que se abrirá en el Parlamento andaluz a partir de febrero.

A preguntas de los periodistas, Espadas ha indicado que las «expectativas» que se plantea el PSOE andaluz respecto a esas elecciones «se resumen en una palabra», que es «ganar, ganar y ganar», y ha defendido que el partido acude a esa cita con «los mejores equipos y candidaturas», que cuentan ya con «un balance de gestión» que hay que «poner en valor».

En esa línea, ha indicado que si solo se refiere a capitales de provincia, el PSOE-A cuenta con «cuatro magníficos balances de gestión» -en alusión a los de los alcaldes de Sevilla, Huelva, Jaén y Granada-, así como ha defendido que en aquellos municipios donde el PSOE ha ejercido la oposición es «capaz de ilusionar, generar confianza y poner en valor» también su trabajo de estos últimos cuatro años.

Al respecto, ha puesto como ejemplo al secretario general del PSOE de Málaga y candidato a la Alcaldía de dicha capital, Daniel Pérez, que en las elecciones de 2019 se quedó «a un concejal de ser alcalde» y ahora acude a la cita con las urnas «mucho más fuerte» tras pasar cuatro años en la oposición, ha sostenido.

Espadas ha resaltado que el PSOE gobierna en 459 de los 785 ayuntamientos andaluces, y cuenta con 4.209 concejales que «han dado el callo en estos cuatro años y tienen todo el derecho del mundo a explicar cuál ha sido su gestión, e igualmente sus proyectos de futuro, qué quieren llevar a cabo» en sus municipios.

En esa línea, ha defendido que «los responsables socialistas somos los mejores ejemplos de combinación entre desarrollo, actividad y dinamización económica con políticas sociales», y «el objetivo de estos meses» hasta las elecciones es «reforzar el liderazgo local y la confianza mayoritaria que tradicionalmente ha tenido el PSOE-A en los municipios andaluces, que se acredita con los datos y el día a día y la opinión directa de la gente que identifica políticas socialistas con necesidades», según ha abundado antes de reivindicar el «mucho compromiso social» de los representantes del PSOE en relación a los vecinos de los municipios donde están presentes.

Espadas ha defendido que los responsables socialistas a nivel local «han estado a la altura» en el mandato que concluye este año y está «convencido de que van a obtener el apoyo a su gestión y a su trabajo cercano» de este mandato, una idea que sustenta «en la lógica de que, cuando uno se deja la piel y se vacía, normalmente consigue renovar la confianza de aquellos que se la dieron», y por eso confía «en la renovación de gobiernos locales» socialistas tras el 28 de mayo y que el PSOE-A «ensanche» la mayoría de ayuntamientos con los que ha contado desde 2019 con sus candidaturas «alternativas de gobierno local allá donde quien gobierna ha frustrado las expectativas» de las anteriores elecciones.