Espadas y el PSOE-A, como si nada con el desfile de socialistas por las prisiones andaluzas

Desde hace cinco días ya están en prisión todos los ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía condenados a prisión por el caso ERE… a excepción de José Antonio Griñán, aún pendiente del informe forense que le libre de ingresar en un centro penitenciario, y del ex viceconsejero Agustín Barberá, que se encuentra en la misma situación. Además, recuerden, quedan más de 130 casos de corrupción pendientes de resolver y decenas de socialistas imputados. Sin embargo, ni el PSOE andaluz (PSOE-A) ni Juan Espadas están haciendo referencia a estos hechos, que suponen la mayor vergüenza de una federación política de la historia de la democracia. Tras 37 años de chiringuito corrupto, los socialistas empiezan a entrar en la cárcel ante el silencio atónito de Espadas y su PSOE-A.

El ex consejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión, entraban en la tarde del pasado lunes en la cárcel de Sevilla I para cumplir sus respectivas penas impuestas por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, por un delito de malversación derivado del mecanismo o «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas, con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía.

También entraba en la cárcel de Huelva el ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, otrora secretario general del PSOE de Sevilla y condenado a siete años y un día de prisión por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. Además, el pasado domingo hacía lo propio en la prisión gaditana de Puerto III el ex consejero de Empleo Antonio Fernández para cumplir su pena de siete años, once meses y un día de prisión por este mismo caso.

La primera en pisar la cárcel fue la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, que el pasado miércoles entró ya en el centro penitenciario de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para comenzar a cumplir su pena de seis años y dos días de prisión. Fue la única que no pasó la Nochevieja con su familia.