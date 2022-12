El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se ha mostrado «convencido» este martes de que «si de verdad la justicia se impone», la Audiencia de Sevilla accederá a «suspender» el plazo de ingreso en prisión del ex presidente andaluz José Antonio Griñán una vez que el socialista logre «acreditar» el cáncer de próstata que ha anunciado que padece.

Espadas ha indicado que desde el PSOE-A mantienen «contacto personal» con Griñán y él «por supuesto» le desea «que pueda tratar su enfermedad y la consiga sacar adelante y combatirla lo más pronto posible». Cabe recordar que el líder de los socialistas andaluces se mostró en contra de su indulto.

Esta semana, también desde el PP, se ha pedido que se paralice la entrada en prisión de Griñán. El ex portavoz de la Junta y actual coordinador general de los populares, Elías Bendodo, aseguraba este pasado lunes que no desea que «nadie entre en la cárcel en una situación de enfermedad». En la misma línea se ha pronunciado este martes el ex presidente de la Generalitat de Valencia y ex ministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana: «La justicia pierde su sentido cuando olvida las razones humanitarias. La cárcel no es lugar donde se puedan tratar según qué tipo de enfermedades», ha sostenido.

Espadas pide atender su enfermedad

En una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, Espadas ha defendido que Griñán eluda su entrada en prisión. Recordemos que la Audiencia de Sevilla ha requerido al ex presidente socialista de la Junta, condenado a seis años y dos días de cárcel por malversación y prevaricación en el caso ERE, que remita «a la mayor urgencia posible» los resultados de la prueba médica que le será practicada, después de que su defensa solicitase suspender el plazo de diez días iniciado este pasado viernes para su entrada voluntaria en prisión, alegando una enfermedad grave sobrevenida.

A preguntas de los periodistas, Espadas se ha declarado «convencido de que, si de verdad la justicia se impone, se aceptará la propuesta que hace su defensa y él mismo -Griñán- para retrasar la pena de privación de libertad, y acomodarla a que pueda recibir el tratamiento médico que necesita en este momento».

«No me cabe duda» de que así sucederá, ha venido a añadir Espadas, quien ha subrayado que «hay infinidad de precedentes, y el simple cumplimiento de las normas obliga a las autoridades a que, acreditada esa enfermedad, como se va a producir en unas horas con resultados médicos e informes preceptivos, se tome la decisión correcta» para que Griñán «pueda tratarse adecuadamente» su cáncer.

El secretario general del PSOE-A ha deseado que ese tratamiento transcurra «de manera satisfactoria», y ha recalcado que está «convencido de que va a ser así». «Quiero que sea así, y debemos ser positivos, porque es una persona fuerte que va a conseguir superarlo», ha añadido Espadas. El socialista ha reiterado que espera que «en estos próximos días, cuando los médicos que le atienden puedan tener y acreditar la necesidad de ese tratamiento, se produzca la suspensión de los plazos que se habían determinado» para el ingreso en prisión de Griñán.

Referéndum en Cataluña

Asimismo, Espadas ha trasladado este martes al presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, que «no se va a producir» el referéndum de independencia que ha reclamado para el año 2023.

El secretario general del PSOE-A ha indicado que Aragonès puede decir lo que considere como presidente de la Generalitat, pero que él le dice como socialista «que ese referéndum no se va a producir».

«El PSOE tiene muy claros cuáles son los límites, y se los ha expresado con claridad», ha afirmado el dirigente socialista, quien ha añadido que parece que ERC y el presidente de la Generalitat quieren seguir «trasladando a la opinión pública catalana retos imposibles».

«Será su estrategia política, pero el PSOE lo tiene muy claro: estamos en favorecer el diálogo y la convivencia, pero no en rebasar límites que no se pueden rebasar, que son los del respeto a la Constitución que nos hemos dado», ha sentenciado.