Dos años de cárcel para un marroquí que encargó cortar la cara con un cúter a un menor por celos

El Juzgado de lo Penal n.º 1 de Ceuta ha condenado a un hombre a dos años de cárcel por encargar a un menor que cortara la cara con un cúter a otro menor por celos. El acusado, de nacionalidad marroquí, ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena, evitando el juicio con vista oral. Tendrá que pagar más de 18.000 euros de indemnización a la víctima.

Los hechos tuvieron lugar el 12 de enero. La sentencia señala que la agresión fue planeada y ejecutada después de un conflicto entre el acusado y la víctima por una disputa sentimental.

Movido por los celos y el resentimiento, el encausado entregó un cúter a su amigo, entonces menor de edad, y le pidió que atacara a la víctima. Según el fallo, adelantado por El Faro de Ceuta, el hombre quiso menoscabar la integridad física del perjudicado y causar un daño visible.

Acusado y ejecutor material acordaron que el ataque se produjera en la plaza de los Reyes, punto céntrico de la ciudad autónoma y lugar habitual de tránsito.

El menor cumplió con el acuerdo: la víctima sufrió heridas de 11 centímetros en el cuello y 8 centímetros en el labio y la mejilla. Los cortes fueron profundos y el informe médico forense calificó el ataque como de «alta peligrosidad». El atestado policial no recoge que las lesiones sean compatibles con la llamada sonrisa del joker, según confirman fuentes policiales a OKDIARIO Andalucía.

La víctima necesitó puntos de sutura e intervención quirúrgica. Sufrió un daño estético moderado y tardó 14 días en recuperarse. Solicitó la indemnización correspondiente por los daños sufridos, tanto físicos como psicológicos. La sentencia recalca que el ataque fue premeditado y ejecutado con «desprecio por la vida y la integridad ajenas».

El autor material de los hechos se dio a la fuga y fue detenido poco después por la Policía Nacional. Durante el arresto, le causó a una agente la fisura de un dedo de la mano. Su responsabilidad fue dirimida en la jurisdicción de menores.

La sentencia condena al acusado a dos años de cárcel por un delito de lesiones con uso de instrumento peligroso y al pago de 18.821 euros de indemnización a la víctima.

En febrero de 2022, un joven magrebí de 21 años fue detenido en Jaén por marcar el rostro de un joven con la sonrisa del joker con una espada de bodas. Antes intentó robarle una cadena. La víctima tenía 20 años.

Esta práctica consiste en abrir las mejillas con sendos cortes que nacen de la comisura de los labios para imitar la imagen del villano de Batman. Si la víctima grita, el rostro se desgarra. Este método de tortura, que se popularizó entre pandillas británicas, deja una cicatriz a modo de sonrisa, como la del personaje de cómics.