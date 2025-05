Detenido en Sevilla un conductor sin carné con el coche repleto de ladrillos

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha interceptado a un conductor que circulaba en un vehículo completamente cargado de ladrillos y sin ninguna medida de seguridad, además de carecer de carné de conducir y de documentación legal para residir y trabajar en España.

Según han informado a Efe fuentes policiales, durante un control rutinario llevado a cabo este pasado domingo, la Policía Local interceptó un turismo Citröen Xsara. Los agentes observaron que el vehículo estaba repleto de ladrillos, con docenas bloques sobre el asiento del copiloto, en el maletero y en los asientos traseros.

El hombre comentó a los agentes llevaba los ladrillos a la obra en la que trabaja, pero no supo explicar por qué no había usado una furgoneta convencional. Tras proceder a su identificación, los agentes comprobaron que el hombre no sólo conducía sin licencia, sino que tampoco tenía documentación legal para residir y trabajar en nuestro país. Las fuentes policiales no han detallado la edad ni la nacionalidad del conductor.

Tras toparse con esta insólita escena, la Policía ha destacado la peligrosidad de los hechos, ya que «cualquier maniobra brusca o frenazo podría haber supuesto un peligro inminente» para el propio conductor.

En redes sociales, como es habitual, algunos internautas han tirado de ironía, comentando que el protagonista de la noticia «iba camino de la Sagrada Familia», mientras que otros directamente se lo han tomado a guasa: «El coche está enladrillado, quién lo desenladrillará…».