Detenido por matar a un hombre de un puñetazo por una discusión con su novia en un bar de Fuengirola

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 25 años acusado de matar de un puñetazo a un hombre de 63 años en un bar de Fuengirola (Málaga) a finales de septiembre. La víctima cayó de espaldas y se golpeó la cabeza contra el suelo. Pasó varios días en la UCI hasta que falleció. El detenido ha ingresado ya en prisión provisional.

La agresión se produjo en las inmediaciones del paseo marítimo Rey de España. La investigación policial permitió reconstruir los hechos pese a la dificultad inicial de no contar con testigos. Según las pesquisas, el altercado se originó en el interior del local. La víctima estaba con su pareja y varios amigos cuando se produjo una discusión con dos chicas que acabaron lanzando una bebida al grupo. Poco después, una de ellas llamó por teléfono a su novio, que acudió al bar en compañía de tres amigos.

El joven se encaró con el hombre de 63 años y le dio un puñetazo en el rostro. La víctima se desplomó hacia atrás y se golpeó violentamente la cabeza contra el suelo, quedando inconsciente sobre un charco de sangre. El novio de la chica y sus amigos huyeron apresuradamente del lugar.

La víctima fue trasladada a un hospital de Málaga e ingresó en la UCI, donde falleció días más tarde a causa de una fractura craneal.

Gracias a las diligencias de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), los investigadores lograron identificar al presunto autor del golpe fatal y a sus acompañantes, que momentos antes de los hechos se encontraban en una terraza cercana. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Fuengirola, que ha decretado su ingreso en prisión provisional acusado de un delito de homicidio.