Dardo envenenado de Susana Díaz a un Juan Espadas cada vez más solo: «El PSOE está por encima…»

Que el único apoyo que tiene Juan Espadas en el PSOE de Andalucía (PSOE-A) es el de Pedro Sánchez -o sus súbditos- es una realidad más que palpable. Mientras la UCO sigue investigando a su mujer, Carmen Ibanco, Espadas sigue diluyéndose entre los socialistas andaluces, que ven cómo el ex alcalde de Sevilla está más centrado en conseguir un cargo en algún ministerio que en preocuparse por los problemas de los andaluces. Ante ello, la ex presidenta de la Junta y ex líder del PSOE-A, Susana Díaz, ha vuelto a lanzar un dardo envenenado contra el que fue, y sigue siendo, la marioneta de Pedro Sánchez en Andalucía.

Y es que Susana Díaz ha defendido este sábado que en el partido en Andalucía hay «mucho mimbre» y serán los compañeros los que decidan en el congreso regional que se celebrará con posterioridad al cónclave federal el «rumbo» para los próximos años.

Así se ha pronunciado Díaz, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su asistencia al acto de entrega de los III Premios Alfredo Pérez Rubalcaba, que organiza el PSOE de Padul, y con uno de los cuales ha sido galardonada.

«El PSOE en Andalucía es muy grande y hay talento, mimbre y hombres y mujeres con ganas de pelear, de luchar y de volver a recuperar cuanto antes el Gobierno andaluz», según ha dicho Susana Díaz, quien ha evitado pronunciarse sobre si cree que Juan Espadas debe seguir o no al frente de la Secretaria General del PSOE-A. Y, ya lo saben, quien calla otorga.

«Yo soy muy respetuosa, hay un proceso congresual abierto y serán los compañeros, los militantes de este partido, los que libremente decidan el rumbo que tiene el PSOE en los próximos años», ha expresado.

«Esa tiene que ser mi actitud; yo como ex presidenta y ex secretaria general, creo que tengo que mantener el máximo de los respetos para la voluntad que tengan los militantes cuando se abra el proceso en Andalucía, que será después del congreso federal», ha indicado.

Para Susana Díaz, el PSOE está muy «por encima de cada uno de nosotros, y hemos tenido momentos difíciles y complicados y siempre, cuando hemos hincado la rodilla, nos hemos levantado y hemos vuelto a coger vuelo».

Se ha mostrado convencida de que el PSOE-A «siempre se acaba levantando»: «Yo sé que en Andalucía hay mucha gente, hay muchos mimbres, hay gente de todas las edades, con trayectoria, militantes de base, gente con experiencia y se puede hacer un canasto estupendo para volver a recuperar la Junta». «Se va a hacer porque que creo que hay ganas e ilusión de hacerlo», ha dicho.

Sanidad

De otro lado, Susana Díaz se ha pronunciado sobre la situación de la sanidad pública andaluza, apuntando que, desgraciadamente, en los últimos años en esta comunidad han sido muchos los «recursos» que se han detraído de la sanidad pública «para destinarlos a la sanidad privada y eso va en contra de la igualdad de oportunidades».

Ha considerado que el Gobierno andaluz tiene que «escuchar a la gente, a la calle y a los profesionales y, sobre todo, tiene que cumplir lo que prometió, que era reforzar la sanidad pública». «Reforzar la sanidad pública no es quitarle dinero para engrosar las cuentas de las compañías privadas en Andalucía», ha dicho. «Yo creo que hay que pararse ya y el Gobierno de Andalucía tiene que dejar de hacer caja en la sanidad privada», ha señalado.