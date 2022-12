Condenada a prisión una mujer de Granada por agredir a su ex marido delante de su hija menor

El Juzgado de lo Penal 4 de Granada ha condenado a cuatro meses de prisión a una mujer por agredir a su ex marido en presencia de la hija de ambos, menor de edad, y por amenazarle con decenas de mensajes vía Whatsapp. El caso ha llegado a juicio después de que inicialmente fuera archivado. Además, la acusada no podrá comunicarse con su ex pareja por ningún medio ni aproximarse a él a menos de 200 metros durante dos años.

La mujer ha reconocido los hechos y ha aceptado la condena como autora de un delito de violencia familiar y de otro delito leve de amenazas, por los que también se le prohíbe la tenencia de armas durante dos años y se le condena al pago de una multa, tal y como han informado fuentes del caso a Europa Press.

En el escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía se centra en dos episodios concretos. El primero de ellos tuvo lugar en la tarde del 30 de diciembre de 2021, cuando la acusada se encontraba a las puertas de su domicilio junto a su ex pareja, que se había desplazado hasta allí para recoger a la hija que tienen en común, y «comenzaron una fuerte discusión» centrada en la menor, en cuyo curso la acusada la emprendió «a golpes contra» él y, entre otros, le propinó «un mordico en la espalda» en presencia de la niña.

El segundo episodio al que alude la Fiscalía ocurrió el 7 de abril de 2022, cuando presuntamente la acusada remitió varios mensajes de Whatsapp al teléfono de su ex pareja y en uno de ellos le apercibía de que tuviera cuidado pues, según dijo, «le vigilaban de cerca».

Según recoge el diario Ideal, el hombre denunció que su ex mujer le llegó a enviar 168 mensajes en un sólo día, algunos tales como: «Estás muerto en vida», «no vales nada como persona», «eres ruin y la vida te lo devolverá», «chupóptero», «eres un macarra», «eres el peor de la familia», «tienes una mente de pueblo retrógrado», «puto acomplejado», «de pueblo, sin carrera y tieso» o «cazurro». Tras los insultos y amenazas, el hombre la bloqueó de todas las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

El letrado de la acusación particular se ha mostrado «muy satisfecho» con que este asunto haya podido llegar a juicio, después de que inicialmente fuera archivado, y con que se hayan atendido los requerimientos de su cliente. Según la defensa, lo que se buscaba principalmente con este procedimiento es que la acusada dejara de «acosarle» y que no pueda seguir comunicándose ni acercándose a él, como así ha determinado finalmente el juzgado.