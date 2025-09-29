El colombiano detenido por matar a su pareja en Sevilla tenía abierto un expediente de expulsión

El joven de 21 años detenido por asesinar a su pareja en Sevilla este domingo tiene abierto un procedimiento de expulsión de España aún sin resolver. El presunto autor, detenido tras el crimen, es Julián David G. V., colombiano. La víctima, Yaqueline S., de 28 años, nació en Colombia y tenía nacionalidad española. Su pareja la apuñaló en el cuello en el portal de su casa tras una discusión.

El presunto asesino ya había intentado matar a su novia en 2024 en la provincia de Cádiz. Trató de ahogarla y fue detenido gracias a la intervención de terceras personas que alertaron a las autoridades. La víctima no denunció y el hombre quedó en libertad provisional, según informa Diario de Sevilla.

A raíz de aquellos hechos, Yaqueline figuraba en el sistema Viogén de protección a víctimas de violencia de género. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, confirmó que «tenía expediente abierto» en la base de datos estatal por episodios anteriores de violencia, pero «no consta la existencia de denuncias previas ni medidas de protección judicial en vigor». Es decir, no había orden de alejamiento.

El crimen se produjo este domingo en la calle Tigris, en el barrio de Sevilla Este. Al parecer, el agresor y la víctima discutieron tras una fiesta de cumpleaños y él le dio una paliza. La joven huyó de casa, pero su novio la alcanzó en el portal y le asestó la puñalada mortal. Otra versión apunta a que la estaba esperando en el portal. Una llamada al 112 a las 3:10 horas alertó de una mujer sangrando y pidiendo ayuda.

Hasta allí se desplazaron la Policía Nacional, la Policía Local y el 061, cuyos facultativos confirmaron el fallecimiento de la joven. El presunto asesino intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo que utilizó para apuñalar a su pareja. Fue trasladado al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde se encuentra ingresado en estado grave y bajo custodia policial, con dos agentes junto a él. Una vez reciba el alta, será trasladado a comisaría para prestar declaración.

El procedimiento de expulsión que tenía abierto el presunto asesino seguía en curso, según Diario de Sevilla. En estos casos, la persona afectada dispone de un plazo breve para alegar, y la Administración resuelve posteriormente si procede la salida forzosa del país y la prohibición de retorno. La resolución aún no se había dictado.

Este domingo, el subdelegado del Gobierno en Sevilla lanzó un llamamiento «no sólo a las mujeres que puedan sentirse víctimas de cualquier tipo de agresión, sino a la sociedad en su conjunto, para que cuenten con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», porque «se trata de salvar vidas».

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se mostró «consternado ante el terrible suceso» vivido en la ciudad. «Quiero trasladar mi más absoluta condena por este asesinato. Del mismo modo y con más fuerza si cabe, mi más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados de la víctima».