Detenido un joven de 21 años por el asesinato de una mujer en Sevilla
La Policía está investigando qué relación había entre ellos
Una mujer de 26 años ha sido asesinada este domingo en Sevilla a manos presuntamente de un joven de 21 años que ya ha sido detenido. La Policía Nacional está investigando qué relación había entre ellos.
El crimen ha tenido lugar en el portal de la víctima, sobre las 3:10 horas. Tras una discusión, el joven la ha apuñalado en el cuello. Una llamada al 112 alertó de que una mujer había sido agredida y estaba sangrando y pidiendo ayuda en un soportal de la calle Tigris, en Sevilla Este.
El servicio de Emergencias 112 dio aviso a la Policía Nacional, la Policía Local y el 061, cuyos facultativos han confirmado el fallecimiento de la joven.
El presunto autor intentó quitarse la vida con la misma arma blanca utilizada en el crimen y fue trasladado al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde se encuentra ingresado y bajo custodia policial.
La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer el asesinato y determinar si existía una relación sentimental entre ambos.
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha condenado públicamente el suceso: «Consternado ante el terrible suceso acontecido hoy en Sevilla Este, con el que quiero trasladar mi más absoluta condena por este asesinato. Del mismo modo y con más fuerza si cabe, mi más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados de la víctima».