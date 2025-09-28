Detenido un joven de 21 años por el asesinato de una mujer en Sevilla

Una mujer de 26 años ha sido asesinada este domingo en Sevilla a manos presuntamente de un joven de 21 años que ya ha sido detenido. La Policía Nacional está investigando qué relación había entre ellos.

El crimen ha tenido lugar en el portal de la víctima, sobre las 3:10 horas. Tras una discusión, el joven la ha apuñalado en el cuello. Una llamada al 112 alertó de que una mujer había sido agredida y estaba sangrando y pidiendo ayuda en un soportal de la calle Tigris, en Sevilla Este.

El servicio de Emergencias 112 dio aviso a la Policía Nacional, la Policía Local y el 061, cuyos facultativos han confirmado el fallecimiento de la joven.

El presunto autor intentó quitarse la vida con la misma arma blanca utilizada en el crimen y fue trasladado al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde se encuentra ingresado y bajo custodia policial.