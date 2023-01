Ciudadanos no podrá presentar listas en un gran número de municipios por falta de candidatos

Ciudadanos, la falta de proyecto y previsión y el desconcertante trasvase de cargos a otros partidos, con un desolador para el conjunto naranja. A pocos meses de las elecciones municipales, las continuadas guerras entre los distintos bandos que conforman, la falta de proyecto y previsión y el desconcertante trasvase de cargos a otros partidos, con un Partido Popular en jornada de puertas abiertas para los liberales, dibujan un panorama bastantepara el conjunto naranja.

En Andalucía, ni siquiera todas las capitales de provincia tienen candidato, algo que, también ocurre en otros partidos. Sin embargo, el problema de los liberales reside en que desde su planta noble no han parado de llamar a sus aún afiliados y simpatizantes recibiendo, de manera generalizada, una rotunda negativa a ir como cabezas de lista cabezas de lista, incluidos aquellos que aún son portavoces del partido en los distintos ayuntamientos de las diferentes comunidades autónomas. A ello se suma, que la directiva andaluza, cuya batuta de organización está en manos de Andrés Reche, ha eliminado a la mayoría de los actualmente portavoces y concejales que aún no se han marchado del partido, por haber sido elegidos durante la época de la anterior directiva, lo que les presupone estar poco o nada apegados a la jerezana Arrimadas.

Entre letras escarlatas, personas non grata y la falta de credibilidad general del proyecto, las listas son un trabajo harto complicado para Ciudadanos. Las municipales se acercan a velocidad del rayo a los del logo naranja y la solución no parece avistarse a tal prontitud. En estos días, el equipo de Arrimadas ha sido reelegido en unas primarias reñidas, e incluso teñidas por supuestas irregularidades, algo que se ha convertido en prototipo de la formación liberal, según las denuncias recibidas, de las que informamos e este diario.

Unas primarias que han permitido conocer que el número de afiliados, a nivel nacional, es escaso -7560- , de los cuales no todos han tenido derecho a voto por falta de pago de las cuotas obligatorias. Así pues, Ciudadanos, un partido que llenaba escenarios como la Plaza de España de Sevilla, ha quedado reducido a una expresión mínima que se ha ido reflejando en los anteriores encuentros electorales a los que se ha enfrentado. Hace sólo unos meses que perdía el último de los gobiernos autonómicos de los que formaba parte: el de la Junta de Andalucía, confirmando el batacazo que los sondeos vaticinaban para Juan Marín y su candidatura, apoyada por la dirección nacional: de 21 escaños a la nada.

En un recorrido por las distintas provincias andaluzas, el mapa naranja se difumina. En Cádiz, por ejemplo, el cabeza de lista por la capital y ex parlamentario andaluz, Juan de Dios Sánchez, es además el encargado de conformar listas en el resto de municipios. Sin embargo, sólo él y su compañera Lola Campos, en el Puerto de Santa María, han sido por el momento, anunciados oficialmente para liderar los comicios de mayo. Ya que, la mayoría de concejales aun no han recibido su visita, ni siquiera una llamada telefónica, y muchos ya adelantado su intención de no continuar en el partido.

Tal es el caso de Chiclana donde la actual portavoz, María José Batista, ha anunciado su negativa a ser cabeza de lista del partido, San José del Valle o Algeciras, donde Sergio Pelayo (actualmente socio de Gobierno de José Ignacio Landaluce (PP) en el Ayuntamiento algecireño), a pesar de haber anunciada su intención de continuar en periódicos locales, no ha sido contactado por su partido. Fuentes cercanas al grupo municipal, confirman que se ha reunido con 100×100 Algeciras, en un intento desesperado por resurgir la marca naranja. Pero por el momento, ni Pelayo, ni su compañera, Montserrat Barroso, tienen expectativas claras de futuro. Ni en su formación, ni en ninguna otra.

Por su parte, Arcos de la Frontera, que actualmente cuenta con dos concejales, perderá a su actual portavoz, Juan Antonio Sánchez, que ya ha cerrado su trasvase al PP, como nos confirman fuentes populares, y, presuntamente, estará en los primeros puestos de la lista de la formación de Juanma Moreno para estos comicios.

En Jerez, la diputada nacional Carmen Martínez, mano derecha de Bal, protagoniza un acercamiento con la otrora socia de Carlos Pérez, Isabel Soto, cuyo enfrentamiento al que fuera senador gaditano e íntimo amigo de Inés Arrimadas en la campaña de las andaluzas, ha motivado que suenen voces que consideran que Martínez la prefiere como futurible número uno de Ciudadanos en capital jerezana, aunque finalmente será el grupo de Arrimadas el que decida a este respecto.

El panorama en la provincia de Almería, no es muy distinto, el que fuera portavoz en el Ayuntamiento, Miguel Cazorla, fue cambiado sin previo aviso por Rafael Burgos, afín a Marín y a Guillermo Díaz. Y el partido nombró, sin informar a los actuales representantes, a la número tres en su lista de 2015, como cabeza de lista para estas elecciones.

En el mismo sentido, Jaén, tiene confirmadas Linares con Pedro Cinteros y Gabriel Soria en Jaén capital. El día 21 se presentará la de Ángel Montoro en Alcalá la real y se prevé que Miguel Moreno repita en Porcuna y , si la salud de Ángel Carmona, lo permite, también volverá a liderar su candidatura en Arjonilla.

Asñi, fuentes cercanas a la dirección jienense del partido, temen que a pesar de haber sido anunciados algunos candidatos, no consigan conformar listas completas y se vean obligados a tirar de afiliación de otras localidades o incluso de vecinos y amistades ajenas al partido, que entrarían como independientes.

Huelva, por su parte, no contará en Aljaraque con Fran Moreno, ni su compañero de filas, actuales concejales. En Punta Umbría el concejal de Ciudadanos ha dejado el partido y se ha pasado a otro (Por Huelva), por lo que se prevé que en ambos municipios no habrá lista. Y la única candidatura oficial y anunciada es la de Cartaya, con Israel Medina a la cabeza.

Sevilla cuenta con su candidato, impuesto tras una guerra con Álvaro Pimentel, que acabó saliendo del partido y denunciando las «amenazas» recibidas por la directiva andaluza. La imposición de Aumesquet, no gustó demasiado al resto de compañeros del grupo municipal, que se vieron obligados a aceptar las decisiones unilaterales del secretario de organización andaluz, Reche. En el resto de la provincia, apenas se conocen claramente candidatos y grandes ciudades como Dos Hermanas no tienen previsión de lista, tras haber rechazado su continuidad el actual portavoz, Javier Cabezas. La imposición también ha sido protagonista con la socia de Reche y Arrimadas, Isabel González, que encabezará la lista de Utrera y pelea por un puesto técnico en el consistorio de la capital, habiendo despedido al que fuera senador, Ángel Mayo.

Asimismo, San Juan, Bormujos, Huévar y Alcalá cuentan con posibles candidatos, aunque el problema será rellenar una lista completa, ya que según han informado a OKDIARIO Andalucía fuentes de los liberales en la capital hispalense «la gente no quiere formar parte ni encabezar la lista de Ciudadanos porque lo que tenemos ahora ya no es Ciudadanos, nadie se reconoce en el proyecto de Arrimadas y sus amigos».

Granada capital cuenta con la ex parlamentaria Concha Insúa, muy criticada por sus propios compañeros por haber sido mano derecha de Luis Salvador, posteriormente defensora de Juan Marín y actualmente, íntima de los de Arrimadas en la capital granadina. Sin embargo, ha contado con el apoyo de los pocos afiliados que quedan para ser la cabeza de lista en la ciudad. Así, repiten candidatos como el actual alcalde de Quéntar, Fran martín o Antonio Peláez en Torrecardela, Plácido Leyva en Salobreña o Raquel Álvarez en Órgiva. Además de dos nuevos municipios, Huétor Santillán e Iznalloz con Manuel Jiménez y Antonio Soria.

Málaga pasa de 33 municipios representados por Cs a 13 conocidos, si bien aspiran a alcanzar la veintena. Los nombres que se dieron a conocer en la presentación oficial llevada a cabo por el partido fueron Noelia Losada en la capital, Ana Sánchez en Álora, en Marbella Ángel Mora, Benahavís María de los Ángeles padilla, Cártama Francisco Santos, y otros tantos confirmados en Vélez Málaga, Torremolinos, Mijas y Ronda. Así, la directiva del partido en Rincón de la Victoria ha dimitido al completo, tras anunciarse la candidatura de Ana Belén Palomo, íntima amiga de Reche, secretario de organización y su jefe, Guillermo Díaz. Los militantes han denunciado que se trata de una decisión «unilateral» que contraviene la candidatura elegida por la militancia, que colocaba a Pablo Fernández como cabeza de lista. .

Por su parte, Córdoba, sin embargo, ha protagonizado grandes titulares con la negativa de todos sus actuales representantes, que forman parte del gobierno municipal de la ciudad, a encabezar las futuras listas que pudiera llegar a presentar el partido. Los naranja, que aún forman parte del equipo de gobierno e el consistorio cordobés, afrontan un futuro incierto en al ciudad califal que le dejan fuera de obtener representación en mayo.

En 2019, Ciudadanos se ubicaba en el panorama municipal con unos resultados altamente positivos: 2788 concejales en España, de los que 447 se ubicaban en Andalucía. Muchos de ellos forman hoy parte de gobiernos de coalición y han sido llave fundamental en los ayuntamientos de numerosos municipios. Aquellas cifras relevantes se sumaban a los concejales que obtuvo la formación en 2015, cuando el partido liberal, por aquel entonces socialdemócrata, se estrenaba en el municipalismo con 1527 concejales de los que 166 estaban en las provincias andaluzas.

Las expectativas para 2023 se colorean en tonos grises y oscuros para un partido y un proyecto en declive, con la huida de afiliados en masa, pérdida de cargos públicos por abandono o trasvase a otros proyectos políticos y , especialmente, por la ausencia de confianza y credibilidad entre los ciudadanos, que han dejado de sentir a los liberales como el partido que más se parece a las personas; ahora lo ven como el partido que se parece demasiado al resto de partidos.