Cielos nubosos y chubascos en Andalucía: tormentas y vientos moderados según AEMET

Cielos muy nubosos dominarán hoy, 25 de abril de 2026, en buena parte de Andalucía, donde se esperan chubascos localmente fuertes, especialmente en las sierras, acompañados de tormentas por la tarde. Aunque las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros, las máximas ascenderán notablemente en el alto Guadalquivir. Los vientos serán flojos y variables, aunque tenderán a ser de componente este por la tarde, con intervalos moderados y un levante moderado en el Estrecho.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 25 de abril

Nubes y chubascos al caer la tarde en Sevilla

El cielo se despereza lento esta jornada en Sevilla, donde las nubes se asoman tímidamente, presagiando un día marcado por la lluvia. A lo largo de la mañana, la posibilidad de chubascos será bastante alta y aunque las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 15 grados, la humedad mantendrá un ambiente pesado que hará que la sensación térmica se acerque a los 27 grados. Con vientos suaves soplando desde el sureste, la mañana se presentará como un preludio a la inminente tormenta.

Ya por la tarde, las condiciones se tornarán más inciertas, ya que la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente. Con máximas que alcanzarán los 28 grados, la sensación de calor se intensificará a medida que el sol se eleve en el cielo, aunque se despedirá pronto, sobre las 21:07, dejando un trasfondo gris. Mientras el viento mantendrá su ritmo tranquilo, la tarde augura un ambiente en el que es mejor tener cerca un paraguas, en caso de que el cielo decida soltar sus lágrimas.

Córdoba: cielo gris con lluvias intensas

Las nubes se amontonan en el horizonte, presagiando un día revuelto en Córdoba. El sol asoma tímidamente al alba, pero las condiciones no tardarán en cambiar drásticamente con la llegada de intensas lluvias y un viento que promete ser fuerte, planteando un entorno inusual para los habituales paseos matutinos.

Por la mañana, el cielo mostrará tonos grises y la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 14°C, mientras que por la tarde el termómetro podría alcanzar los 25°C. Sin embargo, la posibilidad de lluvia es del 100% en la primera parte del día y del 80% en la tarde-noche, acompañada por ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h. Así que, mejor llevar paraguas y no olvidar un abrigo, porque este será un día impredecible.

En Huelva, ambiente templado con nubes y calma

La jornada se presenta con un tiempo templado, alternando momentos de cielo despejado con nubes altas hacia la tarde. Es probable que algunas gotas de lluvia se dejen sentir a medida que avanza el día, pero el viento será suave, creando un ambiente agradable con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 25 grados.

Este es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo antes de que las nubes puedan traer algo de inestabilidad por la tarde-noche.

Ambiente gris y aguaceros a la vista en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un ambiente húmedo y una sensación térmica de 16 grados, mientras que el sol sale puntualmente a las 07:39. Aunque se espera una mañana cubierta, la probabilidad de lluvia alcanza un 75% hasta el mediodía, lo que hará que muchos busquen refugio bajo paraguas. Las temperaturas rondarán los 16 grados, con un viento suave de 5 km/h que no aportará frescura significativa.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá gris y la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, por lo que hay que prepararse para un aguacero. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados, pero la sensación será más húmeda y pesada. Con el sol poniéndose a las 21:07, el día tendrá un total de 13 horas de luz, ofreciendo poco respiro a los que esperaban un día soleado.

Jaén: cielos grises y lluvia esperada

La mañana se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad en el ambiente, marcando un inicio gris. Las temperaturas oscilan entre los 15 y 16 grados, con un viento suave que sopla desde el noreste a tan solo 5 km/h. A medida que avance el día, se espera que las condiciones empeoren, con una alta probabilidad de lluvia por la tarde-noche, alcanzando temperaturas máximas de 23 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse un poco, ya que la sensación térmica también disminuirá en las horas más frescas.

Ambiente fresco y chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen un ambiente fresco en Málaga, con temperaturas que rondan los 14 grados y una amenaza palpable de chubascos intermitentes que comenzarán desde media mañana. A medida que avanza el día, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 21 grados, mientras el cielo se mantendrá algo nublado y el viento soplará de forma suave, creando un contraste notable en la sensación térmica.

Sin embargo, no todo será calma, ya que la tarde podría traer precipitaciones puntuales y un aumento en la humedad que, en su punto máximo, alcanzará el 95%. Se recomienda estar preparado con un paraguas a mano y, si se planea salir, optar por ropa cómoda que permita adaptarse a este ajetreado clima malagueño.

Granada: ambiente fresco y lluvioso hoy

La mañana en Granada se presenta muy húmeda y lluviosa, con cielos cubiertos que dificultan la visibilidad. Las temperaturas son frescas, rondando los 13 grados y se recomienda abrigarse bien debido a la sensación térmica más baja. A lo largo del día, el tiempo permanecerá inestable, con fuertes probabilidades de lluvia tanto durante la tarde como en la noche, cuando las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados. Es aconsejable llevar paraguas y optar por ropa impermeable para disfrutar de la jornada sin contratiempos.

Almería: cielo nublado con chubascos ocasionales

Las primeras horas traen un cielo mayormente nuboso y temperaturas frescas, con mínimas alrededor de los 15 grados. A medida que avance la jornada, el mercurio ascenderá, alcanzando los 24 grados por la tarde, aunque no se descartan chubascos intermitentes que podrían producirse a partir de media mañana.

Con una probabilidad de lluvia que se mantiene en 35% hasta el mediodía y 20% en la tarde-noche, es recomendable llevar un paraguas. La humedad fluctuará entre un 40% y un 90%, lo que puede intensificar la sensación de calor; así que, si planea actividades al aire libre, busque sombra y manténgase hidratado.