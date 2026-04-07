Cielos nubosos y chubascos en Andalucía hoy, según AEMET, con vientos fuertes en Sierra Morena

Cielos nubosos cubrirán en buena parte de Andalucía este 7 de abril de 2026, con chubascos que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día. En la mitad occidental, se esperan lluvias más intensas, localmente fuertes, acompañadas de tormentas y depósitos de barro. Las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que las máximas descenderán, especialmente en el tercio occidental. Los vientos serán flojos a moderados del sur, con rachas muy fuertes en Sierra Morena occidental.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 7 de abril

Tarde de lluvias y viento fuerte en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas, especialmente durante la tarde y la noche. A primera hora, la temperatura ronda los 16 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta los 12, creando un ambiente fresco y algo cargado por la alta humedad. El viento soplará con fuerza desde el sur, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h, lo que añade un toque de dinamismo a la atmósfera.

Ya por la tarde, el termómetro podría alcanzar los 28 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse más cálida, hasta 25. Sin embargo, la lluvia se hará presente y es probable que los chubascos se intensifiquen conforme avance el día. Con el sol ocultándose a las 20:51, la luz del día se irá desvaneciendo, dejando tras de sí un cielo que, tras la tormenta, podría ofrecer un espectáculo de colores al atardecer.

Córdoba: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 14 grados, mientras el viento sopla suave, aunque pronto se intensificará. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las primeras gotas podrían caer antes del mediodía, dando paso a un panorama más sombrío por la tarde.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta con un cielo parcialmente nublado, la tarde traerá lluvias intensas y un viento que alcanzará ráfagas de hasta 50 km/h. La sensación térmica podría descender hasta los 11 grados, sumando una humedad que alcanzará el 100%. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

En Huelva, cielo nublado con posibilidad de lluvia

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente por la tarde y con algunas posibilidades de lluvia que podrían aparecer en cualquier momento. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 20 grados, ofreciendo un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría ser un poco más fresca en ciertos momentos.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo, ya que el viento será leve y no se esperan grandes cambios. Aprovechar las horas del día para realizar actividades al aire libre puede ser una excelente opción, siempre con un paraguas a mano por si acaso.

Ambiente lluvioso y ventoso hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima ronda los 14°C y la sensación térmica se siente aún más baja. A medida que avanza la mañana, el cielo se presenta cubierto y la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 90% hasta el mediodía. Las temperaturas irán subiendo hasta los 17°C, pero la humedad relativa, que puede llegar al 85%, hará que el ambiente se sienta pesado.

Por la tarde, la situación no mejora, ya que la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las temperaturas máximas alcanzarán solo los 22°C. El viento soplará del sur a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h, lo que añade un toque de inclemencia a la jornada. Con 14 horas de luz, la puesta del sol a las 20:52 nos recordará que, a pesar de la lluvia, la belleza de Cádiz siempre brilla.

Jaén: cielos cubiertos y lluvia intensa

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una temperatura fresca que ronda los 14 grados. La sensación térmica puede ser un poco más baja, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. A medida que avance el día, el tiempo empeorará, con una probabilidad de lluvia del 100% por la tarde-noche. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 27 grados, pero no olvides el paraguas, ya que la lluvia será intensa.

Chubascos intermitentes y ambiente fresco en Málaga

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 18 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, el mercurio se elevará hasta los 21 grados, pero no se puede olvidar que se esperan chubascos intermitentes desde media mañana, lo que podría alterar la tranquilidad del día.

La tarde promete ser más intensa, con una probabilidad de lluvia del 100% y temperaturas que alcanzarán los 23 grados. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que la sensación térmica podría descender a 16 grados por la noche. Además, el viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 6 km/h, aportando un toque fresco a la jornada.

Granada: cielos nublados y lluvia esperada

La mañana en Granada se presenta con cielos nublados y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 15 grados. A medida que avanza el día, el tiempo empeorará, ya que se espera una fuerte probabilidad de lluvia por la tarde-noche, con rachas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h.

Es recomendable llevar un paraguas y vestir ropa adecuada para la lluvia, ya que la temperatura no superará los 13 grados. A pesar de la inclemencia del tiempo, el ambiente puede ser acogedor para disfrutar de un café caliente en casa.

Almería: cielo despejado y viento cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana fresca, con temperaturas alrededor de 16°C. A medida que avanza el día, el mercurio subirá hasta alcanzar los 25°C por la tarde, aunque el viento del suroeste, con rachas de hasta 45 km/h, aportará una sensación térmica más cálida.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y una ligera probabilidad de lluvia, con un 10% de posibilidades. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán a 17°C y disfrutar del atardecer que se asomará a las 20:37.